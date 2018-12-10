شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "المشروع الصوتى العالمى".. خريطة صوتية جديدة للعالم بدون إزعاج البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغطى الضوضاء الذى يسببها البشر على صوت الطبيعة، وهو الأمر الذى أدى إلى ظهور العديد من المشاريع التى تحاول تسجيل الصوت الطبيعى لكوكب الأرض بعيدا عن ما يسببه الإنسان من إزعاج، ومن ضمنها "المشروع الصوتى التعاونى العالمى" الذى يطلق عليه اسم "المدن والذاكرة"، الذى طور من قبل قال الملحن ستيوارت فوكيس.

ومنذ بداية عام 2014، أنشأ الباحثون فى مشروع "المدن والذاكرة" خرائط صوتية تركز على الاحتجاجات والأماكن المقدسة، ومع ذلك، فإن المشروع الأحدث يبتعد عن البشر ويركز بدلاً من ذلك على المناطق التى لم تتأثر بالضوضاء.

يذكر أن Sounding Nature هى أكبر مجموعة عالمية من أصوات الطبيعة، وتضم ما يقرب من 500 صوت من 55 دولة، من الغابات إلى الأنهار الجليدية إلى تسجيلات الروبيان تحت الماء، وتحتوى الخريطة على جزأين: تسجيل الصوت نفسه، ثم الموسيقى المستوحى منه.