رئيس شركة Mozilla ينتقد قرار مايكروسوفت بالإنتقال للإعتماد على Chromium

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك شائعات في الأسبوع الماضي أشارت إلى أن شركة مايكروسوفت تخطط لجعل المتصفح Microsoft Edge ينتقل إلى المحرك Chromium المستخدم في المتصفح Google Chrome والتخلي عن المحرك EdgeHTML. وفي وقت لاحق، أكدت شركة مايكروسوفت صحة تلك الإدعاءات، وهو ما يبدو جيدًا لأنه يعني أن تجربة التصفح ستصبح أكثر إتساقًا في المتصفح Microsoft Edge.

هذه الخطوة قد تشجع أيضًا المزيد من المستخدمين على البدء في إستخدام المتصفح Microsoft Edge، والذي في الوقت الراهن لا يستخدم على نطاق واقع على الرغم من التحسينات التي حصل عليها. وعلى الرغم من أن المزايا واضحة، إلا أن الجميع لا يشعرون بسعادة غامرة بسبب ذلك، ويبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة Mozilla يعد واحدًا من هؤلاء.

في منشور على المدونة الرسمية لشركة Mozilla، إنتقد السيد Chris Beard أساسًا قرار مايكروسوفت بالإنتقال إلى المحرك Chromium من EdgeHTML. ويعترف السيد Chris Beard بأن هذه الخطوة مفيدة من الناحية التجارية، ولكنه يعتقد أيضًا بأن الإنتقال للإعتماد على Chromium يعني التخلي عن الحرية والإختيار الذي قدمته لنا شبكة الإنترنت.

ووفقا للسيد Chris Beard، فقد صرح بالقول : ” من المنظور الإجتماعي والمدني والفردي، فإن التنازل عن السيطرة على البنية الأساسية على الإنترنت لشركة أخرى أمر فظيع. هذا هو السبب في وجود Mozilla. نحن نتنافس مع جوجل ليس لأن هذا يمثل فرصة عمل جيدة. نتنافس مع جوجل لأن صحة الإنترنت والحياة عبر الإنترنت تعتمد على المنافسة والإختيار. فهي تعتمد على قدرة المستهلكين على إتخاذ القرار بأننا نريد شيئًا أفضل وأن نتخذ إجراءً “.

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