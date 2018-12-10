شركة Essential تؤكد رسميًا إستحواذها على الشركة الناشئة CloudMagic

فاطمة أيت طالب - دبي - Essential هي الشركة التي يعرفها الكثيرون على أنها الشركة الناشئة التي تم تأسيسها من قبل مؤسس نظام الأندرويد، ونقصد هنا بطبيعة الحال السيد Andy Rubin. والآن، يبدو أن شركة Essential مهتمة بالتوسع إلى قطاع التطبيقات والخدمات لأنها قامت على ما يبدو بالإستحواذ على الشركة الناشئة CloudMagic.

وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن شركة CloudMagic من قبل، فهي نفسها الشركة التي تقف وراء تطوير تطبيق البريد الإلكتروني الشهير المعروف بإسم Newton Mail والذي تم إغلاقه فعليًا في أواخر شهر سبتمبر. أكدت شركة Essential عملية الإستحواذ في بيان مقدم لموقع TechCrunch، ولكنها لم تتعمق في التفاصيل بحيث لم تكشف لنا عن قيمة الصفقة، كما أنها لم تكشف لنا عما تخطط للقيام به.

وفي البيان الصحفي، صرحت شركة Essential بالقول : ” نحن دائمًا نبحث عن شركات ذات تكنولوجيا وموهبة عظيمة للمساعدة في تسريع خارطة الطريق لمنتجاتنا “. ومع ذلك، لن نفاجأ في حالة إذا كان تطبيق Newton Mail سيجد فرصة جديدة للحياة كتطبيق أصلي في التحديثات المستقبلية لهواتف Essential.

هذه الخطوة مألوفة، فقد رأينا شركات أخرى تقوم بتحركات مماثلة. على سبيل المثال، قامت شركة آبل بالإستحواذ على تطبيق Workflow الذي تحول في نهاية المطاف إلى Siri Shortcuts، وكيف يمكننا أن ننسى عملية الإستحواذ على الخدمة الموسيقية Beats Music التي تم إغلاقها لاحقًا وتم إعادة إطلاقها تحت إسم Apple Music.

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