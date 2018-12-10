تكنولوجيا: كفاءة وسرعة مستشعر البصمة في OnePlus 6T تزداد تدريجياً عند الإستخدام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأتي الكثير من الهواتف الذكية هذا العام بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، وهاتف OnePlus 6T هو أيضاً أحد إصدارات هذا العام مع تقنية الإستشعار في الشاشة التي تقدم آداء أكثر سرعة في التعرف على البصمة مع الإستخدام.

يحرص عمالقة تصنيع الهاتف في الصين على ترقية المواصفات في الهواتف الذكية بشكل مستمر، مع دعم الهواتف بالتقنيات الجديدة، حيث تأتي أغلب إصدارات هذا العام من عمالقة الصين مع تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة.

ولا تأتي تقنية إستشعار البصمة في الشاشة بنفس الكفاءة والسرعة في الآداء في كافة إصدارات هذا العام، إلا أن شركة وان بلس إستطاعت أن تقدم تقنية الإستشعار الجديدة مع آداء أكثر سرعة من الإصدارات الأخرى في الأسواق.

وقد جاء هاتف OnePlus 6T هذا العام بتقنية ذكية لإستشعار البصمة في الشاشة، حيث تزداد كفاءة وسرعة آداء هذه التقنية مع الإستخدام بشكل تدريجي، كما أوضحت وان بلس مؤخراً أن تقنية عمل مستشعر البصمة في الشاشة تحاكي خوارزميات تقنية التعرف على الوجه.

ومن المقرر أن تعمل التقنية بشكل تدريجي على تسجيل نقاط جديدة في البصمة عند الإستخدام المتكرر، لدعم آداء أسرع تدريجياً في التعرف على البصمة، كما أشارت وان بلس أن إستخدام الشركة اللون الأخضر لإضاءة إستشعار البصمة على عكس الشركات الأخرى، وذلك لكفاءة عمل الماسح الضوئي الأخضر عن الماسح الأبيض المستخدم من الشركات الأخرى.

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