شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مسمعتش عنه.. يعنى إيه الجانب المظلم من القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تكون سمعت عن مصطلح "الجانب المظلم من القمر" لكنك لا تدرى ما الذى يشير إليه هذا المصطلح، إذ إننا جميعا نرى وجه القمر أمامنا، لكننا لا نعرف أن للقمر وجها آخر مظلما لا نتمكن من النظر إليه، وفيما يلى نعرض معلومات عن هذا الجانب كما يلى:

هو الجانب الآخر من القمر أو نصف الكرة الآخر من القمر الذى لا نستطيع رؤيته من الأرض، وقد التقطت أول صورة له لأول مرة بواسطة المسبار السوفيتى "لونا 3" فى عام 1959، أما أول رؤية مباشرة له بالعين البشرية كانت بواسطة رواد "أبولو 8 " عند دورانهم حول القمر فى 1968، ويتميز هذا الجزء من القمر بالتضاريس الوعرة والعديد من الفوهات الصدمية، ويوجد به ثانى أكبر فوهة صدمية معروفة فى النظام الشمسى.

نتيجة لبطء الانغلاق المدارى من دوران القمر، أصبح جانب واحد من القمر يواجه الأرض بشكل دائم، حيث أصبحت سرعة دوران القمر حول نفسه مماثلة لسرعة دورانه حول الأرض، ولم يكن من الممكن رؤية الوجه الآخر للقمر من الأرض بشكل كامل، ولذلك أطلق عليه الجانب البعيد أو المظلم من القمر.

حتى أواخر 1950 كانت معلومات قليلة جداً معروفة عن خصائص الجانب البعيد من القمر، إلى أن التقط المسبار لونا 3 فى 7 أكتوبر 1959 أول صور للجانب البعيد من القمر، وقد غطت هذه الصور ثلث سطح الجانب البعيد من القمر، وقد صدر أول أطلس للجانب البعيد من القمر عن الأكاديمية السوفيتية للعلوم بعد تحليل هذه الصور فى 6 نوفمبر 1960.