فيسبوك تسعى لتوظيف باحثين ومهندسين في مجال “سلسلة الكتل”

نشرت شركة فيسبوك إعلانات توظيف تبحث فيها عن مهندسين وباحثين في مجال “سلسلة الكتل” Blockchain، وذلك فيما يبدو أنه مسعى جديد منها إلى مضاعفة جهودها في التحول إلى “اللامركزية”.

ومن الوظائف التي تبحث عنها عملاق شبكات التواصل الاجتماعي الآن عالم في مجال البيانات، ومهندس بيانات، إلى جانب مهندسي برمجيات، لينضموا إلى فريق سلسلة الكتل الخاص بها.

وفي إعلان التوظيف، كتبت فيسبوك: “إن فريق سلسلة الكتل هو شركة ناشئة داخل فيسبوك، تحمل رؤية لجعل تقنية سلسلة الكتل تعمل على نطاق فيسبوك”. وأضافت: “إنها مجموعة صغيرة وسريعة النمو ولكنها موهوبة من الأشخاص الذين لديهم شغف بتغيير العالم”.

وبالإضافة إلى ذلك، تبحث الشركة أيضًا عن أحد رواد تسويق المنتجات لإدارة المشروع. وفي هذا الصدد، تقول فيسبوك في وصف الوظيفة: “إن فريق سلسلة الكتل التابع لنا مهم للغاية لهذه المهمة، ونحن نبحث عن قائد متمرس لبناء وإدارة فريق جديد لتسويق المنتجات يركز على استكشاف الفرص التي تجلبها سلسلة الكتل”.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الكتل أو ما يُعرف أيضًا بـ “بلوك تشين” هي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة من السجلات المسماة، وتحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة السابقة. وتشكل سلسلة الكتل عماد العملات الرقمية المشفرة.

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يُشار إلى أن فيسبوك قد أنشأت فريق سلسلة الكتل في وقت سابق من العام الحالي، وذلك في سبيل استكشاف إمكانية استخدام سلسلة الكتل ضمن الشبكة الاجتماعية.

وقد أفادت التقارير بأن الشركة لديها بالفعل 12 شخصًا يعملون على سلسلة الكتل وتقنية العملات الرقمية. وقد كان يقود هذا الفريق الرئيس السابق لتطبيق مسنجر، ديفيد ماركوس، الذي شغل من قبل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة “كوين بيس” Coinbase.

وكانت الشائعات بشأن اهتمام فيسبوك بالأطر اللامركزية ظهرت أول مرة بعد أن أشار الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج، إلى أنه يعتقد أن تقنية سلسلة الكتل والعملات الرقمية لديها القدرة على “الاستيلاء على السلطة من الأنظمة المركزية وإعادة وضعها في أيدي الناس”.

ولا يُعرف بعد كيف سوف تستخدم فيسبوك هذه التقنيات الصاعدة، ولكن يبدو أنها تدرك أهميتها وتخشى أن تتأخر في اللحاق بركب الشركات التي بدأت الاستثمار في هذا المجال.

