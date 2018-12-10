سامسونج تعلن عن Galaxy A8s .. أول هاتف لها مع كاميرا أمامية ضمن الشاشة

أعلنت شركة سامسونج اليوم الاثنين عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy A8s الذي يمتاز بشاشة تغطي كامل الواجهة باستثناء كاميرته الأمامية التي جاءت ضمنها في الزاوية العليا اليمنى، وهو أول هاتف من سامسونج يقدم هذه الميزة.

ويقدم هاتف Galaxy A8s، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، شاشة تطلق عليها الشركة الكورية الجنوبية اسم Infinity-O بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9.

ويضم الهاتف، الذي يعمل بنظام أندرويد 8.1 أوريو، معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 710، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويمتاز Galaxy A8s، إلى جانب كون الأمامية ضمن الشاشة، بكاميرته الخلفية الثلاثية، والتي تأتي بدقة 24 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 10 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 24 ميجابكسل.

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وتعتزم سامسونج طرح هاتفها الجديد في الصين اعتبارًا من 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ولا معلومات عن السعر حاليًا.

تجدر الإشارة إلى أن إعلان سامسونج عن هاتف Galaxy A8s جاء بالتزامن مع إعلان هونور، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي، عن تفاصيل هاتفها الذكي المرتقب Honor View 20، الذي يقدم أيضًا كاميرا أمامية ضمن الشاشة.

ولكن يبدو أن قطر دائرة الكاميرا الأمامية في هاتف Galaxy A8s أكبر من قطر دائرة كاميرا Honor View 20، الذي قالت هونور إنها لا تتجاوز 4.5 ميليمترات.

ويُشار أيضًا إلى أن تسريبات سابقة كشفت أن هاتف سامسونج الرائد المنتظر Galaxy S10، الذي يُتوقع الإعلان عنه أواخر شهر شباط/فبراير القادم، سيقدم شاشة Infinity-O.

