آبل ترسل الإشعارات لمستخدمي iPhone تطلب منهم الترقية للطرازات الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا اشتريت منتجًا مثل هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو حاسوب شخصي أو تلفزيون، فهل ستنزعج إذا بدأت في تلقي رسائل من الشركة المعنية تخبرك بالترقية عندما يخرج طراز جديد؟ نحن نعتقد بأن هذا سيثير إمتعاض العديد من الأشخاص، ولكن هذا ما تفعله أبل تقريبًا.

وفقا لبعض مستخدمي iPhone، فيبدو أن شركة آبل ترسل إشعارات تلقائية إلى مستخدمي iPhone لتذكيرهم بترقية أجهزتهم. وقام المطور Steve Lederer بنشر صورة تعرض لنا الإشعار الذي ترسله شركة آبل لعملائها، على الرغم من أنه أشار إلى أنه تلقى هذا الإشعار لأنه كان جزءًا من برنامج iPhone Upgrade Program.

واحد من الردود على ما قاله Steve Lederer جاء كالتالي : ” أظن ذلك؟ لكن لا تزال تشعر وكأنه إساءة لإستخدام نظام الدفع بالإشعارات. خلاصة القول : لا يكون الأشخاص سعداء عموما عندما ترسل إليهم المتاجر إشعارات مزعجة لحملهم على شراء أشياء. يبدو وكأنه شيء يمكن أن يقوم به متجر Best Buy…ولكن ليس متجر آبل “.

من ناحية أخرى، أوضح المطور Steve Lederer أن ما قامت به شركة آبل يخرق القوانين التي تفرضها شركة آبل على المطورين عندما يتعلق الأمر بكيفية إستخدام نظام الدفع بالإشعارات، فشركة آبل تمنع إستخدام نظام الدفع بالإشعارات لإرسال الرسائل المزعجة، والرسائل التسويقية، وما إلى ذلك. ويشير بعض الأشخاص إلى الكيفية التي يمكنهم بها تعطيل الإشعارات، بينما لمح البعض إلى أن هذه الممارسة تشير بوضوح إلى أن شركة آبل يائسة وترغب في زيادة مبيعات هواتف iPhone بكافة الطرق الممكنة.