الإعلان رسميا عن الهاتف Galaxy A8S مع شاشة Infinity-O مزودة بثقب من أجل كاميرا السلفي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة سامسونج اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Galaxy A8S ليكون بذلك أول هاتف ذكي في العالم يضم الكاميرا الأمامية داخل الشاشة. وعلى وجه التحديد، فالهاتف Galaxy A8S الجديد يضم الكاميرا الأمامية في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

كما كان متوقعًا بالفعل، فقد أطلقت شركة سامسونج على شاشة الهاتف Galaxy A8S إسم Infinity-O علمًا أن هذه شاشة تمتاز بتقنية IPS LCD وبقطر 6.4 إنش كما أنها تمتاز بدقة +FullHD. وبغض النظر عن الشاشة، فقد تم تزويد الهاتف Galaxy A8S الجديد كذلك بالمعالج الثماني النوى Snapdragon 710، وبكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل تمتاز بعدسة بفتحة 2.0، وببطارية بسعة 3400mAh تدعم تقنية الشحن السريع Adaptive Fast Charging.

وعلاوة على ذلك، فمن الممكن الحصول على الهاتف Galaxy A8S مع 6GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع 128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع إلى 512GB عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية للهاتف، فهي تضم قارئ بصمات الأصابع، كما أنها تضم ثلاثة كاميرات علمًا أن الكاميرا الأولى تضم مستشعر أساسي بدقة 24 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7، في حين تضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 10 ميغابكسل مع عدسة مقربة بفتحة 2.4، والكاميرا الثالثة مستشعر بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2 علمًا أن هذه الأخيرة تعمل على إستشعار معلومات العمق.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Galaxy A8S الجديد يدعم مختلف تقنيات الإتصال اللاسلكية التقليدية، بما في ذلك WiFi والبلوتوث و NFC وشبكات الجيل الثالث وشبكات الجيل الرابع، كما أنه يضم منفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات سلكيًا، ويعمل مسبقًا بنظام الأندرويد 8.1 Oreo.

عموما، الهاتف Galaxy A8S سيكون متوفرًا للطلب المسبق إلى غاية اليوم 21 ديسمبر في الصين بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأخضر والأزرق والرمادي، ونحن نعتقد بأن عملية شحن الطلبات ستبدأ مباشرة بعد ذلك. وللآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول سعر هذا الهاتف.