تحديث جديد للهاتف Razer Phone 2 يقوم بتحسين أداء الكاميرا الخلفية المزدوجة

فاطمة أيت طالب - دبي - مهما حاولت ذلك، فمن الصعب عادة على الشركات جعل منتجاتها مثالية في الوهلة الأولى التي تصل فيها إلى السوق. لحسن الحظ مع هواتفنا الذكية، تعد التحديثات البرمجية وسيلة جيدة للشركات لإضافة بعض التحسينات والتغييرات، كما هو الحال الآن مع الهاتف Razer Phone 2 الذي حصل على تحديث جديد في الأونة الأخيرة.

في هذا التحديث، قامت شركة Razer بتحسين أداء الكاميرا من خلال تحسين الألوان في الصور الملتقطة بإستخدام كاميرا الهاتف لتبدو أكثر ثراءً وأكثر حيوية. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم أيضًا بتحسين سطوع الألوان لتبدو دافئة أكثر مع الإحتفاظ بقدر أكبر من التفاصيل، فضلاً عن تحسين ميزة HDR التي أصبحت الآن أفضل من ناحية الإتساق في الكشف عن العناصر في المشهد ومعالجتها. وبغض النظر عن هذه التحسينات، فهذا التحديث يجلب معه كذلك بعض الإصلاحات لبعض الأخطاء.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

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