المتصفح Safari سيدعم قريبًا إمكانية إستخدام مفاتيح USB الأمنية

فاطمة أيت طالب - دبي - مع تعقد التقنية أكثر وأكثر، تزداد كذلك الأدوات المستخدمة للقرصنة، وهو ما يعني أن الأيام التي كانت فيها تركيبة بسيطة من الإسم وكلمة المرور كافية لحماية حساباتنا عبر الإنترنت أصبحت من الماضي. في الوقت الراهن، بدأنا نرى أساليب أكثر تقدمًا لحماية معلوماتنا على الإنترنت، بما في ذلك ميزة التحقق على مرحلتين، والمستشعرات البومترية، ومفاتيح USB الأمنية.

وبالنسبة لأولئك الذين يحبون إستخدام مفاتيح USB الأمنية، فقد يكونون مهتمين بمعرفة أن شركة آبل تختبر السماح للمتصفح Safari بدعم مفاتيح الآمان هذه. هذا الدعم يعد جزءًا من النسخة التجريبية الأحدث من المتصفح Safari والتي تجلب معها الدعم لواجهة برمجة التطبيقات WebAuthentication API والتي تسمح بتأمين عمليات تسجيل الدخول إلى مواقع الويب بإستخدام مفاتيح USB الأمنية.

مفاتيح USB الأمنية ليست جديدة، فلقد رأينا في الماضي كيف يعتمد بعض مطوري البرمجيات على مثل هذه الأجهزة للتحقق مما إذا كان المنتج حقيقيًا أم لا. في الواقع، لقد أكدت لنا شركة جوجل بدورها في الأونة الأخيرة أنها بدأت بإستخدام مفاتيح USB الأمنية في مكاتبها من قبل الموظفين لتجنب الإحتيال عليهم. في الحقيقة، لقد بدأت شركة جوجل بنفسها ببيع مفاتيح USB الأمنية التي تطلق عليها إسم Google Titan علمًا أنه يمكنك الحصول عليها مقابل 50$.

في الوقت الراهن، يتم توفير الدعم لمفاتيح USB الأمنية في النسخة التجريبية من المتصفح Safari، مما يعني أن هذا الدعم غير متوفر بعد لكافة المستخدمين، ولكن من المفترض أن يتغير ذلك في المستقبل القريب في حالة إذا سارت الأمور على ما يرام.

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