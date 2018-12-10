تكنولوجيا: جوجل تجلب الوضع الليلي في متصفح كروم على منصة macOS قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد عملاق البحث لدعم مستخدمي متصفح كروم عل منصة macOS بإختيار جديد في الثيم المظلم، على أن يأتي هذا التحديث في بداية عام 2019.

رصد بعض المطورين تعليمات برمجية في الإصدار التجريبي من متصفح كروم، تشير إلى إختيار جديد في الوضع الليلي لمستخدمي المتصفح على منصة macOS، حيث من المتوقع أن يتم دفع هذه الميزة مع تحديث Chrome 73 في الربع الأول من 2019.

وقد بدأت جوجل في الفترة الأخيرة في إضافة ميزة الوضع الليلي للكثير من التطبيقات، حيث اضيف إلى تطبيق اليوتيوب، وAndroid Messages، والآن تشير التسريبات أن جوجل تقدم هذه الميزة في البداية لمستخدمي متصفح كروم على منصة macOS.

يذكر أن ابل قدمت بالفعل إختيار الثيم المظلم مع تحديث macOS 10.14 لنظام التشغيل، حيث يتوفر لمستخدمي أجهزة ماك إختيارين بين الثيم الأبيض أو الثيم المظلم، أيضاً يتم تنسيق واجهة النظام وفقاً لإختيار المستخدم، بشكل خاص مع التطبيقات المتوافقة مع النظام.

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