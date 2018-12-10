تحديث جديد للهاتف Huawei Mate 20 Pro يقوم بتحسين جودة الصور وتسريع أداء مستشعر بصمات الأصابع

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Huawei مؤخرًا بإصدار تحديث جديد للهاتف Huawei Mate 20 Pro ليكون بذلك التحديث الثاني الذي يحصل عليه هذا الهاتف خلال هذا الشهر. عموما، هذا التحديث الجديد يبلغ حجمه 523 ميغابايت، وبمجرد تثبيته سيقوم بترقية نظام التشغيل في الهاتف إلى الإصدار EMUI 9.0.0.142، وسيقوم أيضا بتثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر.

يعمل هذا التحديث في الأصل على تحسين أداء الكاميرا وجودة الصور، وتحسين أداء ميزة فتح الهاتف عن طريق الوجه Face Unlock، فضلا عن تسريع خاصية فتح الهاتف عن طريق مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم كذلك بتحديد الموقع على خدمة الخرائط Google Maps بفضل ” أداء التنقل المحسن “. وأخيرًا، يقوم هذا التحديث كذلك بإصلاح عدم عرض شارة الإشعارات من أجل Google Messages.

وكما هو معتاد، فتوقع أن يتم إصدار هذا التحديث على مراحل، لذلك لا تقلق في حالة إذا لم يحصل الهاتف Huawei Mate 20 Pro الخاص بك على هذا التحديث حتى الآن، لأنه من شأن ذلك أن يحدث خلال الأيام القليلة القادمة.

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