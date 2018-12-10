آبل تستعد لإطلاق الغطاء الواقي ” iPhone Smart Battery Case ” لهواتفها الذكية الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في الفترة الماضية بأنه تم رصد بعض الأدلة في الشفرة المصدرية لنظام WatchOS تلمح إلى أن شركة آبل تعمل على بطارية واقية جديدة ” Apple Smart Battery Case ” من أجل هواتفها الذكية الجديدة. على ما يبدو، تلك التوقعات كانت صحيحة، فقد تم اليوم تسريب صورة تستعرض لنا كيف ستبدو البطارية الواقية الجديدة التي تستعد شركة آبل لإطلاقها لهواتفها الذكية الجديدة.

كما تلاحظون في الصورة أعلاه، فإن الإختلاف الرئيسي بين الطراز الجديد من الغطاء الواقي iPhone Smart Battery Case والطراز القديم هو القطع الخاص بالكاميرا والذي تم إعادة تصميمه ليتلائم مع iPhone X و iPhone XS و iPhone XS Max. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضا نقل نتوء البطارية إلى الأسفل بدلا من المنتصف.

وبناء على المعلومات المتوفرة لدينا حاليًا، فيبدو أن الطراز الجديد من الغطاء الواقي iPhone Smart Battery Case سيكون متوفرًا لكل من iPhone X و iPhone XS و iPhone XS Max. وللآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول سعة البطارية أو كما سيكلف هذا الغطاء الواقي الجديد، ولكن نظرًا إلى أن الطراز السابق كان يكلف 100$، فنحن نعتقد بأن الطراز الجديد لن يكلف أكثر من 150$.

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