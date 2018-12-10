تسريبات جديدة تؤكد كل ما تم تدواله حتى الآن حول الهاتف Galaxy S10 Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة سامسونج بخطوة جريئة في العام المقبل من خلال تقديم نسخة منخفضة السعر من الهاتف Galaxy S10 إلى جانب النسخ العادية المعتادة، وقد عرفنا منذ فترة أن هذه النسخة المنخفضة التكلفة من الهاتف Galaxy S10 ستضم مستشعر بصمات الأصابع في الإطار الجانبي بدلا من الشاشة، كما أنها ستضم شاشة بتصميم مسطح على عكس النسخ الأخرى التي ستضم شاشات منحنية الطرفين.

وتؤكد أحدث التسريبات التي بحوزتنا اليوم صحة كل ما تم تداوله بشأن تصميم هذه النسخة بالذات من الهاتف Galaxy S10 في الفترة الماضية، فهي تظهر النسخة المنخفضة التكلفة من الهاتف Galaxy S10 مع مستشعر لبصمات الأصابع في الجانب، وشاشة مسطحة.





وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تكشف لنا كذلك بأن الهاتف Galaxy S10 Lite سيضم كاميرا مزدوجة في الخلف، ولكن نظرًا إلى أننا رأينا سلسلة هواتف Galaxy A Series تحصل على ما يصل إلى أربع كاميرات في الخلف، فليس من المفاجئ أن نرى الهاتف Galaxy S10 Lite يضم كاميرتين في الواجهة الخلفية، وعلى الأرجح هذه الكاميرا هي نفسها المستخدمة في الهاتف +Galaxy S9.

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