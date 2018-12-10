HMD Global Oy أجلت تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 8 بسبب الهاتف Nokia 8.1

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا نقلا عن مصدر مطلع على المسألة، فيبدو أن شركة HMD Global Oy قررت عدم إطلاق تحديث Android 9 Pie لكل من Nokia 5 و Nokia 6 و Nokia 8 على الرغم من أنها إنتهت من تطوير التحديث لهذه الهواتف الذكية الثلاثة منذ فترة. ويقال بأن السبب هو رغبة الشركة الفنلندية في الإحتفاظ بالتحديث على آمل أن يساعد ذلك في تحفيز مبيعات الهاتف Nokia 8.1 الأحدث.

على الرغم من أنه تم رصد الهاتف Nokia 8 في منصة إختبارات الأداء Geekbench وهو يعمل بنظام Android 9 Pie قبل فترة، فقد وعدتنا شركة HMD Global Oy بإصدار هذا التحديث للهاتف Nokia 8 في شهر نوفمبر، ونحن بالفعل في منتصف الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر.

ووفقا للمصدر، فقد لا يحصل الهاتف Nokia 8 على تحديث Android 9 Pie حتى آخر يوم من شهر ديسمبر أو في أوائل شهر يناير، وهذا ما يعني بعد إنتهاء موسم العطلات. ويدعي المصدر بأن تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 8 كان جاهزًا في أوائل شهر نوفمبر كما كان متوقعًا بالفعل، ولكن المشرف العام على المنتجات في شركة HMD Global Oy، السيد Juho Sarvikas قرر عدم إصدار التحديث بسبب إعتقاده بأن قرار إيقاف التحديث سيعزز مبيعات Nokia 8.1 بمنطق أن الناس يفضلون شراء هاتف يستخدم نظام التشغيل الأحدث.

المصدر.