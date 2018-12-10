الواتساب يطلق ميزة المكالمة الجماعية في المجموعات

الخليج 365/ بغداد
اعلن مركز الاعلام الرقمي، الاثنين، عن اطلاق الواتساب لميزة المكالمات الجماعية في داخل المجموعات.
واضاف المركز أنه "سيكون متاح للشخص المتصل الاختيار بين اجراء الاتصال الصوتي فقط او مكالمة فيديوية جماعية".
اعلن مركز الاعلام الرقمي، الاثنين، عن اطلاق الواتساب لميزة المكالمات الجماعية في داخل المجموعات.
وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "علامة الاتصال ظهرت حاليا في اعلى مجموعات الواتساب، حيث يمكن اجراء الاتصال من خلال الضغط على هذه العلامة واختيار الاشخاص الذين يرغب المستخدم بالاتصال بهم".
واضاف المركز أنه "سيكون متاح للشخص المتصل الاختيار بين اجراء الاتصال الصوتي فقط او مكالمة فيديوية جماعية".
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