شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى: عائدتنا ستتخطى حاجز الـ 100 مليار دولار بنهاية 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العملاق الصيني خطواته الثابتة والقوية تجاه تحقيق حلم ريادة صناعة الهواتف الذكية بالعالم فى السنوات القليلة القادمة حيث بلغ معدل النمو الذي حققته هواوي في عام 2017 وأداء الشركة في عام 2018 وحتى الأن يرجحان وصولها للصدارة.

يتمثل نمو هواوي في قطاعات أعمالها المختلفة، لكن مجموعة هواوي لأعمال المستهلك نالت النصيب الأكبر في تحقيق هذا النمو الملحوظ، فحسب ما صرح به "إريك تشو" في حواره مع الموقع الاخباري العالمي CNBC، أحد رؤساء مجلس الإدارة الدوريين لشركة هواوي، فإن عائدات هواوي ستتخطى حاجز ال 100 مليار دولار أمريكي في عام 2018، وأن هذا الرقم يعكس استراتيجية الشركة في العام الجاري.

وحققت هواوي عائدات بلغت 325.7 مليار يوان صيني أي ما يعادل 49 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018، بينما حققت هواوي عائدات بلغت 92.5 مليار دولار في عام 2017 بأكمله، فليس بالأمر الصعب أن تحقق هواوي عائدات تبلغ 100 مليار دولار في عام 2018، وهذا ما أكده "تشو" في حديثه.