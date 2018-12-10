شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعضاء الكونجرس يستعدون لمواجهة رئيس جوجل بـ 3 قضايا خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول جلسة استماع له فى الكونجرس، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيمثل الرئيس التنفيذى لشركة جوجل ساندر بيتشاى فى كابيتول هيل، حيث يتوقع أن يكون هناك حالة من النقاش الساخن مع المشرعين.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، سيتم مناقشة الشركة العملاقة حول بعض القضايا الكبرى مثل خصوصية البيانات، والرقابة الصينية.

وأعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأسبوع الماضى، أن القضية التي ستحظى باهتمام أكبر هي ما إذا كان أكبر محرك بحث فى العالم وخدمة الفيديو على يوتيوب لديه تحيز ضد المحافظين، وهو أمر منطقى، بالنظر إلى أن الجمهوريين يسيطرون على مجلس النواب.

وقال بوب جودلاتى رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب في بيان :"التكنولوجيا المستخدمة فى الخدمات على الانترنت مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على الانترنت يمكن استخدامها لقمع وجهات نظر معينة والتلاعب بالرأى العام."

ويقول خبراء إن تكريس جزء كبير من الجلسة لمناقشة التحيز سيكون خطأ، وتواجه Google تحديات حقيقية، وقد يكون الاستماع المباشر من رئيسها التنفيذى أمرًا واضحًا إذا كان المشرعون يستخدمون وقتهم بحكمة.