كيفية تفعيل واستخدام قاموس المرادفات في نظام التشغيل iOS 12

يعتبر آخر إصدار من نظام التشغيل آي أو إس وهو iOS 12 أفضل إصدارات آبل لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة التابعة لها منذ سنوات، حيث ضم المزيد من التحسينات وإصلاح الأخطاء والميزات الجديدة.

لطالما كانت ميزة Look Up في نظام التشغيل آي أو إس وماك أو إس macOS أداة رائعة للبحث عن الكلمات أو الموضوعات، وفي إصدار iOS 11 كان تطبيق Look Up يوفر تعريفًا للكلمة المحددة عن طريق القاموس المفضل لديك، ولكن الآن في نظام التشغيل iOS 12 يمكنك تفعيل قاموس المرادفات باللغات التي تناسبك.

أولًا إليك كيفية تفعيل قاموس المرادفات في نظام التشغيل iOS 12:

انتقل إلى الإعدادات Settings

اضغط على قسم عام General

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار القاموس Dictionary

اضغط لتفعيل قاموس المرادفات الذي تختاره American English: Oxford American أو Oxford Arabic Dictionary أو أي قاموس آخر، حيث يمكنك من هنا ترجمة اللغات، دون الحاجة إلى تطبيق خارجي

بمجرد تفعيل القاموس الذي ترغب في استخدامه ستظهر علامة اختيار زرقاء بجواره

ثانيًا كيفية استخدام قاموس المرادفات في نظام التشغيل iOS 12:

بمجرد الانتهاء من الخطوات السابقة أصبح يمكنك استخدام القاموس المدمج في نظام التشغيل iOS 12 مع التطبيقات المختلفة على جهازك أو أثناء استخدام متصفحات الويب، فما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

عندما تصادف كلمة أم مصطلح قم بالتحديد

ستظهر لك قائمة منبثقة بعدة خيارات ابحث عن خيار Look Up ثم اضغط عليه

ستظهر لك صفحة تعرض تعريف الكلمة داخل قاموس المرادفات الجديد الذي قمت بتمكينه

إذا كنت تتحدث بلغات متعددة فيمكنك تبديل القاموس وقاموس المرادفات في أي وقت بالرجوع إلى الإعدادات ثم الضغط على عام ثم تحديد القاموس الذي تريده، يمكنك أيضًا تفعيل قواميس للغات متعددة في نفس الوقت إذا رغبت في ذلك.

إذا قمت بتفعيل هذه الخاصية ستظهر لك معاني الكلمة المحددة في صفحة نتائج البحث باللغات التي قمت بتفعيل القواميس الخاصة بها، يمكن أن يكون هذا مفيدًا عند اختيار أحد قواميس الترجمة الإنجليزية حيث ستحصل على الكلمة المترجمة في نتائج Look Up بالإضافة إلى نتائج القواميس التي قمت بتفعيلها.