أفضل التطبيقات للاستماع إلى الكتب الصوتية

لا شك أن تطور الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة كان سببًا رئيسيًا في انتشار الكتب الصوتية Audiobooks وظهور الكثير من التطبيقات المُخصصة لها، كما أن الكتب الصوتية أصبحت وسيلة سهلة لمساعدتنا على قراءة الكتب التي نريدها في أي مكان نذهب إليه، حيث يمكننا الاستماع إلى أحدث الكتب أثناء رحلة طويلة أو أثناء ممارسة التمارين اليومية.

هناك الكثير من تطبيقات الكتب الصوتية على نظام التشغيل آي أو إس iOS أو أندرويد والتي تضم الكثير من الميزات لتساعدك على زيادة معدل قراءتك والاستماع إلى أحدث الكتب، وسنستعرض اليوم بعض أفضل التطبيقات التي تتيح لك الاستماع إلى الكتب الصوتية Audiobooks:



1- تطبيق Audible

شركة Audible هى إحدى شركات أمازون وتُعد المنصة الرئيسية في مجال الكتب الصوتية على مستوى العالم، حيث تضم أكثر من 400 ألف كتاب صوتي في مكتبتها.

ويعتبر تطبيق Audible من أفضل تطبيقات الكتب الصوتية حيث أنه يحتل المركز الأول في فئة الكتب على متجر آب ستور، ويتمتع بالعديد من ميزات التشغيل.

يوفر لك المشغل جودة صوتية فائقة دون انقطاع، ويتيح لك ضبط سرعة السرد، وإمكانية التحرك بسرعة إلى الأمام أو الخلف وإمكانية إضافة الإشارات المرجعية bookmarks.

يتكامل التطبيق مع الحواسيب اللوحية كيندل المخصصة للقراءة من أمازون ليقدم ميزات إضافية لمستخدميه.

يدعم التطبيق ميزة المزامنة للكتب الصوتية الموجودة في حسابك بين جميع الأجهزة، كما يمكنك الاستماع إلى الكتب الصوتية حتى إذا كنت غير متصل بالإنترنت.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكن يتيح لك Audible اختيار الطريقة المفضلة للحصول على المحتوى حيث يمكنك شراء الكتب الصوتية بالطريقة التقليدية (واحدة تلو الأخرى) أو الحصول عليها عن طريق الاشتراك الذي يكلف 14.95 شهريًا ويتيح لك تحميل كتاب واحد مسموع مجانًا والحصول على كتب أخرى بخصم 30 % من سعر القائمة.

2- تطبيق Audiobooks

يعتبر تطبيق الهواتف الذكية لمنصة Audiobooks.com من أفضل تطبيقات الكتب الصوتية حيث يقدم لك أكثر من 100 ألف كتاب صوتي عالي الجودة، ويتيح لك أكثر من 8000 كتاب يمكن تحميلها مجانا.

يتيح لك التطبيق ضبط سرعة السرد، وإضافة إشارات مرجعية وإنشاء الملاحظات، كما يمكنك التصفح حسب قائمة الكتب أو النوع واكتشاف ما يستمع إليه الآخرون، مع إمكانية استخدام ميزة التوصيات الذكية smart recommendation لاختيار الكتب بناء على سجل قراءتك.

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يمكنك من خلال التطبيق ضبط مؤقت النوم sleep timer للقراءة قبل وقت النوم، كما يشمل أيضًا ميزة فريدة تتمثل في إمكانية الدردشة مع خدمة العملاء مباشرة من داخل التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك يتضمن هذا التطبيق مزامنة عبر الأجهزة مما يسمح للمستخدمين بالانتقال بسهولة من هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر .

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Google Play Books

يُعتبر تطبيق Google Play Books من التطبيقات الهامة أيضًا لقراءة وتحميل الكتب الإلكترونية والصوتية، ويأتي هذا التطبيق مثبتًا بشكل مسبق مع كافة الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد، ويمكن تحميله على هواتف آيفون وأجهزة آيباد iPad أو أي قارئ إلكتروني.

في بداية هذا العام أعلنت جوجل عن بيعها للكتب الصوتية عبر متجرها جوجل بلاي، وأنها ستُتيح الكتب في 45 بلدًا وبتسع لغات وبدون اشتراك شهري ثابت ولكن يُمكن شراء الكتب الصوتية بشكل فردي، وكذلك تُقدم خصماً بنسبة 50% لأول كتاب تشتريه!

يمكنك الاختيار من بين ملايين الكتب الأكثر مبيعًا من الكتب الإلكترونية والكتب المصوّرة والكتب التعليمية والكتب المسموعة، وكذلك تنزيل كتابك لقراءته أو الاستماع إليه أثناء التنقل.

يتيح لك التطبيق حفظ جميع ملاحظاتك المفضلة باستخدام الإشارات المرجعية أثناء الاستماع فما عليك سوى النقر على رمز الإشارة المرجعية لحفظ هذا المكان وإعادة زيارة اقتباسك المفضل في أي وقت، كما تستطيع أن تدوّن ملاحظات ثم مزامنتها عبر خدمة جوجل درايف أو مشاركتها مع مجموعة الأصدقاء.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Downpour

تطبيق Downpour هو عبارة عن متجر كتب صوتية مستقل يحتوي على مجموعة رائعة من الكتب المجانية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الكتب الصوتية التي يمكنك استئجارها لمدة 30 أو 60 يومًا من خلال التطبيق.

يتيح تطبيق Downpour للمستخدمين الوصول إلى مكتبتهم بالكامل وتنزيل الكتب الصوتية على أجهزتهم لتشغيلها في وضع عدم الاتصال، كما يتيح ضبط سرعة السرد، وإمكانية التحرك بسرعة إلى الأمام أو الخلف وإمكانية إضافة الإشارات المرجعية bookmarks، ويدعم التشغيل في الخلفية.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

