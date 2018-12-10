تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A8s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج الآن عن هاتف Galaxy A8s الذي يأتي كأول هاتف لسامسونج مع شاشة Infinity-O بحجم 6.4 إنش.

قدمت سامسونج رسمياً هاتف Galaxy A8s المميز بكاميرة مدمجة في الشاشة مع حجم 6.4 إنش، بتصميم منحني وجودة عرض Full HD بلس، مع ثقب في الشاشة بحجم 6.7مم، مقارنة بثقب V20 الذي أعلن عنه اليوم بقطع في الشاشة بحجم 4.5مم وفقاً لتصريحات Honor.

الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 710، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 8.1 Oreo.

كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر 24 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7 ، ومستشعر10 ميجا بيكسل وعدسات Telephoto بفتحة f/2.4 وقدرة على التكبير البصري 2x، إلى جانب مستشعر 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

الكاميرة الأمامية في هاتف Galaxy A8s مميزة بمستشعر 24 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 3400 mAh مع تقنية الشحن السريع.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy A8s بألوان الأزرق، الرمادي والأخضر، على أن يبدأ الحجز المسبق للهاتف في 21 من ديسمبر، إلا أن سامسونج لم تكشف عن التسعير في الوقت الحالي.

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