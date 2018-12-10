تكنولوجيا: Honor تكشف عن أول هاتف بكاميرة مدمجة في الشاشة View 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Honor رسمياً اليوم عن أول الهواتف التي تقدم تصميم الكاميرة المدمجة في الشاشة Honor View 20، قبل أن تقدم إعلان رسمي عن مواصفات الهاتف في 26 من ديسمبر.

إستطاعت شركة هواوي أن تكون أول الشركات التي تكشف عن الهواتف المميزة بكاميرة مدمجة في الشاشة، وذلك من خلال علامتها التجارية Honor، لتسبق إعلان سامسونج الرسمي عن هاتفها اليوم المميز بشاشة Infinity-O.

ومن المقرر أن يكون الإعلان الرسمي عن هاتف Honor View 20 في الصين في 26 من شهر ديسمبر، إلا أن الشركة قررت أن تكشف عن الملامح الأولى لتصميم ومميزات الهاتف.

هاتف View 20 هو أيضاً أول إصدار من الهواتف الذكية مع كاميرة مميزة بمستشعر 48 ميجا بيكسل مع مستشعر سونيIMX586، ليكون لشركة Honor الريادة في ميزة جديدة أيضاً في هواتفها الذكية.

أيضاً يضم هاتف Honor View 20 تقنية Magic Turbo التي تتيح إستخدام شبكات Wi-Fi و4G في الوقت نفسه للتغلب على الإتصالات البطيئة بشبكة الإنترنت، كما يأتي الثقب في الشاشة بحجم 4.5مم، حيث تعرف الشاشة الجديدة بFull-View Display 3.0.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Kirin 980 مع اثنان من أنوية NPU لدعم تقنية الكاميرة المميزة بالذكاء الإصطناعي ومستشعر 48 ميجا بيكسل، وتدعم أيضاً تصوير HDR، بكفاءة تحاكي الكاميرات أحادية العدسة وفقاً لتصريحات Honor.

يذكر أن مستشعر سوني IMX586 CMOS يضم أيضاً تقنية ألوان Bayer الرباعية، التي تعمل على ضغط وتركيز اللون 2 في 2 بيكسل، وهي ميزة تدعم تصوير بتشويش أقل في الإضاءة المنخفضة، وأيضاً دعم إلتقاط صور بدقة 12 ميجا بيكسل في الإضاءة المنخفضة مع هاتف View 20.

بالتأكيد سيكون لدى Honor تفاصيل أخرى خلال الإعلان الرسمي عن الهاتف يوم 26 من ديسمبر في الصين، أيضاً من المقرر أن يتم إطلاق هاتف Honor V20 عالمياً في 22 من يناير في باريس، لكن في النهاية إستطاعت Honor اليوم أن تجذب إليها الأضواء.

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