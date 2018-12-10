تكنولوجيا: صور حية لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S10 بلس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم عن أحدث الصور المسربة لنموذج هاتف سامسونج المميز Galaxy S10 بلس، حيث يظهر التصميم المتوقع للهاتف مع إعدادات مزدوجة للكاميرة الأمامية المدمجة في الشاشة في صور حية واضحة للهاتف.

مزيد من الصور المسربة لهاتف العملاق الكوري القادم Galaxy S10 plus، إلا أن تسريبات اليوم تكشف عن تصيميم الهاتف بشكل أوضح مع الصور الحية للهاتف.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy S10 في شهر فبراير من العام المقبل، إلا أن التسريبات بالتأكيد لن تتوقف خلال هذه الفترة ومازالت سامسونج تجذب إليها الأضواء.

وقد كشفت التسريبات المصورة الحية لهاتف Galaxy S10 بلس، عن تصميم يضم أربع من الكاميرات في الجهة الخلفية للهاتف، وإعدادات مزدوجة للكاميرة الأمامية المدمجة في الشاشة، كما يدعم هذا النموذج شبكات 5G.

ويختلف موضع الثقوب في الصور الجديدة عن التسريبات التي نشرت عبر ايفان بلاس، إلا أن حجم الشاشة المتوقع في التسريبات لم يتغير حتى الآن، حيث يأتي النموذج الأقل تكلفة في سلسة Galaxy S10 والذي يعرف بlite بحجم 5.8 إنش مع مستشعر جانبي للبصمة، بينما يأتي هاتف Galaxy S10 بحجم 6.1 إنش، والنموذج الأكبر Galaxy S10 بلس بحجم 6.5 إنش.

يذكر أن هاتف Galaxy S10 ظهر أيضاً في صور لنموذج للهاتف، تكشف عن إعدادات ثلاثية أفقية للكاميرة الخلفية، مع فتحة للكاميرة الأمامية مدمجة في الشاشة.

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