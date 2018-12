شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لرئيس تويتر بعد تشجيعه زيارة ميانمار متجاهلا مذابح مسلمى الروهنجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه جاك دورسى الرئيس التنفيذى لتويتر انتقادات حادة، بعد نشر سلسلة من التغريدات التى تشجع متابعيه على زيارة ميانمار، متجاهلا ارتكاب حكومة البلاد إبادة جماعية للمسلمين، وإجبار مئات الآلاف منهم على الفرار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

For my birthday this year, I did a 10-day silent vipassana meditation, this time in Pyin Oo Lwin, Myanmar

