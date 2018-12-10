صور رسمية مسربة تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة OnePlus في وقت سابق من هذا الشهر أنها ذاهبة للكشف عن نسخة McLaren Edition من الهاتف OnePlus 6T في اليوم 11 ديسمبر، وهو ما يعني يوم غد الثلاثاء. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على مجموعة من الصور الرسمية المسربة التي تستعرض لنا كيف سيكون تصميم الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition.

بناء على هذه الصور، يبدو أن الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition لن يأتي بالكثير من التغييرات على مستوى التصميم، فهو سيأتي بواجهة خلفية بنمط ألياف الكربون، ومع لمسة برتقالية حول الحواف الخلفية للهاتف، جنبا إلى جنب مع العلامة التجارية McLaren في الأسفل.

وبناء على التسريبات السابقة، فيبدو أن الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition لن يأتي بالتغييرات على مستوى التصميم فقط، وإنما سيأتي مع مواصفات تقنية أفضل مقارنة مع النسخة العادية، فهو سيضم 10GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية، كما أنه سيأتي مع تقنية الشحن السريع OnePlus Warp Charge التي تسمح بشحن الهاتف بسرعة 50W.

عموما، هذه هي جل المعلومات التي تم تداولها حتى الآن بشأن الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition، ولكن من المفترض أن نحصل على المزيد من التفاصيل يوم غد الثلاثاء عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.