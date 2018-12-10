بعض الشركات الكبرى بدأت فعلاً بالتخلص من شبكات WiFi، وتبني شبكات 5G بدلاً منها

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أصبحت شبكات WiFi عنصرًا أساسيًا في المنازل والمكاتب في جميع أنحاء العالم، فإنها ليست بالضرورة الحل الأفضل. على سبيل المثال، نظرًا للقيود المفروضة على أجهزة التوجيه ( Routers )، يمكن أن تصبح تغطية WiFi متقطعة إلا إذا كنت ترغب في إستثمار مال أكثر في أجهزة توجيه متعددة أو نظام الشبكة المتشابكة ( Mesh Network ).

هذا على عكس شبكة الإنترنت المحمولة التي توفر إليك إمكانية الولوج إلى شبكة الإنترنت في أي مكان، ما لم تكن في مكان منعزل للغاية. هذا هو السبب في أننا لم نتفاجأ عندما قرأنا في التقرير الصادر من موقع MIT Review أن بعض الشركات بدأت في التخلص من شبكات WiFi وتبني شبكات الجيل الخامس 5G بدلاً منها.

نحن نعلم فعلاً بأنه لم يتم بعد إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G على نطاق واسع للمستهلكين، ولكن التقرير يقول بأن شركات مثل Audi بدأت في إنشاء البنية التحتية اللازمة للإستفادة من سرعة وإتصال 5G في منشآتها. وتعتقد الشركة أنه بإستخدام شبكات الجيل الخامس 5G، سيكون بإمكانها توصيل أجهزتها مثل روبوتات التصنيع بشكل أفضل وبشكل أكثر أمانًا مقارنة مع إستخدام WiFi أو Ethernet أو 4G LTE.

في الماضي، لم يكن هذا ممكنًا لأن سرعات الإنترنت عبر الأبراج الخلوية كانت لا تزال متخلفة بالمقارنة مع سرعة الإنترنت العادية، ولكن من المتوقع أن تغير شبكات الجيل الخامس 5G ذلك لأن سرعاتها تقلل من تأخير الإرسال بمقدار 30 جزء من الثانية. وكما يقول التقرير، فيبدو أن شركة Audi ليست الوحيدة التي تسعى إلى ذلك، فقد أعربت شركات أخرى مثل BMW و Daimler و Volkswagen عن إهتمامها بإستخدام شبكات الجيل الخامس 5G في منشآتها هي الأخرى.