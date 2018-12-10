شركة Rolls-Royce ستستخدم الذكاء الإصطناعي للتنبؤ بأداء محركاتها

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تمثل السيارات الفاخرة سوى جزء صغير من المنتجات التي تصنعها شركة Rolls-Royce، على الرغم من أنها تشتهر أكثر بصنعها للسيارات الباهظة الثمن. واحدة من المهام الرئيسية الأخرى التي تقوم بها شركة Rolls-Royce هي تطوير محركات الطائرات. وقد تعاونت هذه الشركة البريطانية العملاقة الآن مع شركة Uptake الأمريكية المتخصصة في تطوير برمجيات الذكاء الإصطناعي لإنشاء ذكاء إصطناعي قادر على التنبؤ بأي مشاكل في تشغيل محركات الطائرات Trent.

وتبيع شركة Uptake الأمريكية حلول الذكاء الإصطناعي الخاصة بها للشركات المصنعة التي تستخدم هذه التكنولوجيا التابعة للشركة الأمريكية للتنبؤ بأداء الآلات المعقدة من خلال تحليل البيانات والتعلم الآلي.

تستخدم محركات Rolls-Royce Trent في طائرات Boeing 787 Dreamliner و Airbus A330neo، وهي تمثل الجيل القادم من الطائرات والتي تلقت مئات الطلبات من شركات الطيران في جميع أنحاء العالم. كانت الشركة تتعامل مع القضايا المتعلقة بالشفرات على بعض محركاتها مما أدى إلى تأخر تسليم الطائرات من قبل كل من Boeing و Airbus.

وستتمكن شركة Rolls-Royce من إستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي التي توفرها شركة Uptake للحصول على رؤية أعمق على الأداء وتحسين أداء محركات Rolls-Royce Trent الخاصة بها. وبخصوص هذا الموضوع، صرح الرئيس التنفيذي لخدمات الطيران في شركة Rolls-Royce، السيد Tom Palmer بالقول : ” بفضل تقنيات الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي، يمكننا زيادة وقت تشغيل محركاتنا ومساعدة العملاء على إطالة عمر وقيمة ممتلكاتها الحيوية “.