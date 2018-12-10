شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة بنظام iOS 12.1.1 تمنع مستخدمى الأيفون من الاتصال بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل الأسبوع الماضى تحديث iOS 12.1.1 إلى هواتف أيفون، ورغم الإصلاحات والتحسينات التى جلبها، إلا أنه تسبب فى حدوث مشكلة خطيرة لدى بعض المستخدمين، إذ لم يعد بإمكان العديد من مستخدمى هواتف أيفون الاتصال بإنترنت الهاتف.

ووفقًا لموقع Phonearena الهندى، يبدو أن مشكلة الاتصال هذه تؤثر على مستخدمى الأيفون فى بلدان مختلفة وعلى تطبيقات معنية، فعلى سبيل المثال، يقول البعض إنه يمكنهم الاتصال بشبكة 4G LTE التابعة لمشغل الشبكة فى استخدام سفارى، ولكن لا يمكنهم فتح التطبيقات.

بينما قال أحد المستخدمين إنه لا يمكنه الحصول على اتصال LTE لاستخدام تويتر أو أمازون، ولكن يمكنه الاتصال بالشبكة عند استخدام جميع تطبيقات جوجل وواتس آب، كما ذكر آخرون أنهم لا يستطيعون الاتصال بشركة الاتصالات الخاصة بهم على الإطلاق وأن عليهم البحث عن إشارة واى فاى لاستخدام الهاتف.

وأكد بعض مالكى الأيفون أنهم حاولوا إصلاح المشكلة من خلال تحديث إعدادات شركة الاتصالات، ولكن دون جدوى.