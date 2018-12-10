الإمارات تطلق منظومة جديدة للدفع الرقمي في 2020

دبي - الخليج 365 :

استعرضت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية التطويرية للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الالكتروني،

وذلك خلال اجتماعها الأول مع كبار المسؤولين لدى الجهات الاتحادية الحكومية والمحلية وبحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، ومدير إدارة الإيرادات العامة، وسعادة وكلاء الوزارات، والمدراء العامين في الهيئات الاتحادية ومدراء الجهات المحلية في الدولة المرتبطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني.

وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل تطور منظومة الدرهم الإلكتروني منذ إطلاق الجيل الأول عام 2001، والخطة الاستراتيجية التي وضعتها لضمان استدامة المنظومة والمقرر تطبيقها اعتباراً من عام 2020، حيث تسعى الوزارة لأن تقدم منظومة الدرهم الإلكتروني أفضل تطبيقات الحلول التكنومالية. وتشمل الخطة الاستراتيجية للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني تطوير آليات الدفع الرقمي في الدولة، والعمل مع كافة البنوك الوطنية والعاملة في الدولة، فضلاً عن ﻣﺳﺎﻧدة ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻷﺟﻧدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻧﻣﺎذج اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ.

وتسعى الوزارة من خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية للتحول المستقبلي إلى ترسيخ ھوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ذات ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟتطوير المدفوعات الوطنية وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات، حيث ستساهم منظومة الدفع الجديدة في حماية النظام المالي في الدولة وضمان استدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم وخدمات الحكومة الإتحادية بكفاءة وفعالية وبما يُسهل تجارب المستخدمين ويرتقي بمؤشرات رضا وسعادة المتعاملين.

وأكد سعادة يونس الخوري خلال الاجتماع على التزام وزارة المالية بتطوير الأنظمة وتوحيدها في الدولة، والسعي نحو تحقيق الخطط والاستراتيجيات من خلال أفضل الأساليب والحلول الرقمية لتحصيل الإيرادات على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، والارتقاء بفعالية الأنظمة المالية للمدفوعات الوطنية وتسوياتها بالخدمات الحكومية.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الإتحادية للضرائب أن الهيئة تسعى دائماً لتبني الحلول الرقمية المتقدمة بما يساهم بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، وفي هذا الإطار فإن استراتيجية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني والتي قدمتها وزارة المالية خلال الاجتماع تمثل خطوة هامة من شأنها وضع منصة مشتركة تساهم بتطوير وتوحيد عمل الجهات الإتحادية فيما يتعلق بنظم المدفوعات وتحصيل الإيرادات وفق أفضل معايير الحوكمة وبما يضمن أعلى درجات الحماية لتعاملات العملاء.

من جهتها؛ أكدت سعادة المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية على ترحيب الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية لتوحيد وتطوير المنظومة الرقمية للمدفوعات في الدولة بما يحقق قيمة مضافة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء. وأضافت سعادتها أن المنصة الرقمية الجديدة ستساهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفي رفع مستويات التعاون البيني بين الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية، فضلاً عن دور هذه المنصة في تطبيق أعلى معايير الحوكمة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.

الجدير بالذكر أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقي في أكتوبر الماضي شارك به مجموعة من الرؤساء والمدراء التنفيذيين لأكثر من 22 بنك وطني وعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف بحث واستعراض مراحل التحول المستقبلي الرقمي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، والتي ستشهد تطورات استراتيجية مبتكرة في مجموعة الحلول التي توفرها، وبهدف توفير منصة رقمية متكاملة، تمكن المتعاملين من أداء تعاملاتهم بشكل ميسر وضمن أعلى درجات الأمن والحماية لكافة التعاملات.