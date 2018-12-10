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تكنولوجيا: القائمة الكاملة للألعاب الرابحة بجائزة The Game Awards 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "فوربس" الأمريكى، عن قائمة الألعاب الرابحة فى جائزة The Game Awards 2018، والذى يعتبر أكبر حدث للألعاب الإلكترونية على الإطلاق، وقد تم الكشف عن جوائز العام الجارى كما يلى:

- لعبة العام: God of War

أفضل لعبة مستمرة بنجاح: Fortnite

أفضل توجه فنى / إخراج: God of War

أفضل سرد قصصي: Red Dead Redemption 2

أفضل تصميم صوتي: Red Dead Redemption 2

أفضل لعبة ذات تأثير واضح: Celeste

أفضل لعبة مستقلة: Celeste

أفضل لعبة مستقلة تظهر لأول مرة: The Messenger

أفضل لعبة للهواتف الذكية: Florence

أفضل لعبة واقع افتراضى: ASTRO BOT Rescue Mission

أفضل لعبة أكشن: Dead Cells

أفضل لعبة أكشن / مغامرة: God of War

أفضل لعبة أر بى جي: Monster Hunter: World

أفضل لعبة قتالية: Dragon Ball FighterZ

أفضل لعبة عائلية: Overcooked 2

أفضل لعبة إستراتيجية: Into the Breach

أفضل لعبة رياضية / سباقات: Forza Horizon 4

أفضل لعبة جماعية عبر الشبكة: Fortnite

أفضل مقدم محتوى طوال العام: Ninja

أفضل لاعب رياضات الكترونية: Dominique “Sonic Fox” McLean

أفضل لعبة الكترونية: Overwatch

أفضل حدث للرياضات الالكترونية: League of Legends World Championship

 

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