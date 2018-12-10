شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة للألعاب الرابحة بجائزة The Game Awards 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "فوربس" الأمريكى، عن قائمة الألعاب الرابحة فى جائزة The Game Awards 2018، والذى يعتبر أكبر حدث للألعاب الإلكترونية على الإطلاق، وقد تم الكشف عن جوائز العام الجارى كما يلى:
- لعبة العام: God of War
أفضل لعبة مستمرة بنجاح: Fortnite
أفضل توجه فنى / إخراج: God of War
أفضل سرد قصصي: Red Dead Redemption 2
أفضل تصميم صوتي: Red Dead Redemption 2
أفضل لعبة ذات تأثير واضح: Celeste
أفضل لعبة مستقلة: Celeste
أفضل لعبة مستقلة تظهر لأول مرة: The Messenger
أفضل لعبة للهواتف الذكية: Florence
أفضل لعبة واقع افتراضى: ASTRO BOT Rescue Mission
أفضل لعبة أكشن: Dead Cells
أفضل لعبة أكشن / مغامرة: God of War
أفضل لعبة أر بى جي: Monster Hunter: World
أفضل لعبة قتالية: Dragon Ball FighterZ
أفضل لعبة عائلية: Overcooked 2
أفضل لعبة إستراتيجية: Into the Breach
أفضل لعبة رياضية / سباقات: Forza Horizon 4
أفضل لعبة جماعية عبر الشبكة: Fortnite
أفضل مقدم محتوى طوال العام: Ninja
أفضل لاعب رياضات الكترونية: Dominique “Sonic Fox” McLean
أفضل لعبة رياضة الكترونية: Overwatch
أفضل حدث للرياضات الالكترونية: League of Legends World Championship
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