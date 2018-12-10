شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة للألعاب الرابحة بجائزة The Game Awards 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "فوربس" الأمريكى، عن قائمة الألعاب الرابحة فى جائزة The Game Awards 2018، والذى يعتبر أكبر حدث للألعاب الإلكترونية على الإطلاق، وقد تم الكشف عن جوائز العام الجارى كما يلى: - لعبة العام: God of War أفضل لعبة مستمرة بنجاح: Fortnite أفضل توجه فنى / إخراج: God of War أفضل سرد قصصي: Red Dead Redemption 2 أفضل تصميم صوتي: Red Dead Redemption 2 أفضل لعبة ذات تأثير واضح: Celeste أفضل لعبة مستقلة: Celeste أفضل لعبة مستقلة تظهر لأول مرة: The Messenger أفضل لعبة للهواتف الذكية: Florence أفضل لعبة واقع افتراضى: ASTRO BOT Rescue Mission أفضل لعبة أكشن: Dead Cells أفضل لعبة أكشن / مغامرة: God of War أفضل لعبة أر بى جي: Monster Hunter: World أفضل لعبة قتالية: Dragon Ball FighterZ أفضل لعبة عائلية: Overcooked 2 أفضل لعبة إستراتيجية: Into the Breach أفضل لعبة رياضية / سباقات: Forza Horizon 4 أفضل لعبة جماعية عبر الشبكة: Fortnite أفضل مقدم محتوى طوال العام: Ninja أفضل لاعب رياضات الكترونية: Dominique “Sonic Fox” McLean أفضل لعبة رياضة الكترونية: Overwatch أفضل حدث للرياضات الالكترونية: League of Legends World Championship

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