شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وولمارت تسعى للاستحواذ على موقع Art.com لمنافسة أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منها لزيادة شعبيتها وانتشارها للتغلب على منافسها التقليدى أمازون، أعلنت سلسلة المتاجر Walmart عن خطتها للاستحواذ على موقع Art.com المختص بعمليات البيع الإلكترونى للمقتنيات المنزلة الفنية والجداريات وديكورات الحائط، وذلك بعد سلسلة استحواذ قامت بها الشركة قبل ذلك لعدة مواقع مثل Jet.com وHayneedle.com.

ووفقًا لما نشره موقع the verge الأمريكى، فأوضحت الشركة أن عملية ستجرى مع بداية عام 2019، وسيظل الموقع يعمل بصفة منفردة، إذ ستتوفر منتجاته فى مواقع ولمارت الأخرى التى تم شراؤها سابقًا، وعلى ما يبدو أن Walmart تسعى لتميز نفسها وإظهار وجهات تسويقية خاصة بها عبر منصة تجارتها العالمية مستهدفة بشكل مباشر شركة أمازون.

وعلى ما يبدو أن هدف وولمارت يتعدى الغرض الطبيعى وراء فتح هذا السوق كالبيع وجنى المال فقط، كما عبرت الشركة فهى ترى فى هذا الجانب أن القطع التى يختارها الزبائن ستسمح لهم بتقديم توصيات مخصصة وتزودهم بفهم أكثر بجماليات التصميم والنسق "الأمر الذى قد يدفعها للتفوق على أمازون فى النهاية.