شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة DiRT 4 تصل منصة macOS خلال العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Feral Interactive عن أن لعبة سباقات سيارات الرالى DiRT 4 ستصل إلى أجهزة كمبيوتر macOS خلال العام المقبل، حيث تم تطوير اللعبة فى الأساس من قبل شركة ألعاب الفيديو Codemasters، وهى أحدث ألعاب السباقات الشهيرة التى تم إحضارها إلى نظام MacOS وLinux بواسطة Feral.

ووفقًا لما نشره موقع 9to5mac الأمريكى، فتعتبر هذه اللعبة امتداد للعبة DiRT Rally المتاحة حاليًا فى متجر Mac App Store، وخلال اللعبة سيتنافس اللاعبين من خلال سباقات رالى من نقطة إلى أخرى، بالإضافة إلى خوض التحديات والبطولات، مثل بطولة FIA World Rallycross الرسمية.

وتضم اللعبة أكثر من 50 سيارة رالى، بما فى ذلك سيارات buggy والعربات، وسيارات Ford Fiesta R5، وMitsubishi Lancer Evolution VI، وSubaru WRX STI NR4 وغيرها، لكن حتى الآن لم يتم تحديد الوقت الدقيق الذى ستصل فيه اللعبة للمستخدمين، مع الإشارة فقط إلى أنه سيتم إصدارها فى وقت ما خلال العام المقبل.