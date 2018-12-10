شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعيد تصميم واجهة تطبيق الاتصال الخاص بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير سابق فى أغسطس الماضى عن تحديث تجريبى لتطبيق الاتصالات Phone التابع لشركة جوجل، إذ اعتمدت الشركة على تصميم جديد لواجهة التطبيق، وقد استغرق الأمر نحو 4 أشهر ليتم الدفع بهذا التحديث لجميع المستخدمين اليوم، حيث أطلقت الشركة تحديث جديد للتطبيق يوفر هذا التصميم لجميع المستخدمين حول العالم.

ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، ففيما يتعلق بالتغييرات الرئيسية، فسنلاحظ وجود ثلاث أعمدة جديدة فى كل عمود أيقونة دائرية تحمل جهة الاتصال المفضلة والتى يتصل بها المستخدم بكثرة، أو يقوم بإرسال الرسائل النصية القصيرة إليها، كذلك ستظهر شاشة منبثقة زرقاء اللون لأولئك الذين يرون هذه الواجهة لأوّل مرة، تشرح لهم كيف يمكن أن يسمح الضغط المطل بالتبديل بين المكالمة والرسائل.

أما عند تفعيل الوضع المظلم فى التطبيق، سيكشف التمرير السريع عبر المفضلة قائمة الأرقام التى يتم الاتصال بها بشكل متكرر، ومن المنتظر أن تظهر هذه الواجهة الجديدة لجميع المستخدمين خلال الأيام أو الاسابيع القليلة القادمة.