كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “RIDM” أداة لتتبع تغيرات نسبة الدهون وكتلة العضلات في الجسم

متابعة-سنيار: “RIDM” هو جهاز بحجم الجيب قادر على تحليل نسبة الدهون وكتلة العضلات في الجسم في ثواني، بدقة تقارب دقة آلات التحليل الاحترافية، وهو جهاز صغير دائري يلائم راحة يدك.

يعمل الجهاز على غرار المقاييس الذكية، وهو يرسل تيارًا متناوبًا صغيرًا عبر الجسم لقياس إجمالي مياه الجسم ومقاومة مرور التيار عبر جسمك، ومن هذا القياس، يمكن أن تستمد تكوين الجسم، وبخلاف مقياسك الذكي النموذجي، يستخدم RIDM خمسة ترددات مختلفة، وهذا يحسن الدقة مع القدرة على قياس كل من كتلة الماء خارج وداخل الخلية.

هناك نوعان من طرق القياس المختلفة للاختيار من بينها، الأولى تقدم المسح الضوئي الذي يمكن القيام به في 7 ثوان فقط، والثانية تقيس جسمك عبر خمسة مقاطع عرضية، وهي أكثر دقة وقطعية، ويُفضل استخدام الوضع السهل يوميا، والوضع الثاني الأكثر تعقيدا مرة في الأسبوع.

يتم إرسال النتائج إلى التطبيق المصاحب حيث يمكنك مراقبة فقدان الدهون مقابل نمو العضلات، واكتشاف اختلالات الجسم، وتحسين التدريبات، والوجبات الغذائية وغيرها، كما تتم مزامنة كل شيء مع Google Health و iHealth وتطبيق Fitbit.

تم تطوير RIDM بدعم من LG Electronics، وهو متاح للدعم على Indiegogo، مع تعهدات تبدأ من 59 دولارًا، ومن المتوقع أن يتم تسليمه للداعمين في يونيو 2019.