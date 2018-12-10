كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| EyeQue VisionCheck: اختبار الرؤية في المنزل

متابعة-سنيار: أعلنت EyeQue ومقرها كاليفورنيا عن VisionCheck، وهو أول اختبار آلي للعين في العالم.

هذا هو المنتج الثالث من EyeQue، فمنذ عامين أطلقت الشركة Personal Vision Tracker، وهو حل منزلي منخفض التكلفة يختبر الأشكال الكروية والأسطوانية والمحورية، وهي نفس القيم التي يستخدمها طبيب العيون، ثم في وقت سابق من هذا العام ، كشفت عن Insight، وهو اختبار رؤية 20/20 بسرعة وسهولة في المنزل.

VisionCheck هو مقياس إنكسار يقيس الخطأ الانكساري (قصر النظر ، طول النظر ، والاستجماتيزم)، وتظهر الاختبارات النتائج بنفس تنسيق الوصفة الطبية، مما يسمح لك بطلب نظارات عبر الإنترنت، وتتضمن النتائج أيضًا إضافة تقارب الرؤية المقدرة (NV ADD +) اللازمة لشراء نظارات القراءة أو النظارات التقدمية، إلى جانب المسافة الحدقة (PD).

وكما هو حال المنتجين السابقين، يتصل VisionCheck بهاتفك الذكي، ويستغرق كل اختبار حوالي 5 دقائق، ولأن رؤيتك تتقلب على مدار اليوم، يُوصى بأخذ ثلاث قراءات على الأقل في أوقات مختلفة من اليوم.

بالرغم من أنه ليس بديلا عن الفحص السنوي لطبيب العيون، فإن EyeQue يسمح لك بمراقبة التغيرات في رؤيتك مع تقارير شخصية، وأنت في منزلك، وقد كرم معرض CES الشركة مرتين، من خلال منحها جائزة الابتكار CES، في عام 2017 و 2019، ويتم دعم المنتج من خلال العضوية السنوية، التي تبدأ حاليا من 4.99 دولار في السنة.

VisionCheck متاح للدعم على Indiegogo، حيث يسعى مطوروه لجمع الأموال الضرورية للانتقال إلى الإنتاج.