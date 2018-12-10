شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد ردود فعل الركاب داخل سيارة تسلا الأسرع فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكك الكثيرون فى ادعاءات تسلا بأن سيارة روودستر التى يبلغ سعرها 200 ألف دولار ستصل إلى سرعة 0-60 ميل فى الساعة خلال 1.9 ثانية فقط، لذا أزاحت الشركة الأمريكية عن فيديو يستعرض ردود فعل عدد من الركاب عند انطلاق السيارة.

وقالت تسلا إن سيارة "رودستر" الجديدة كليًا، التى تبدأ عمليات الشحن فى عام 2020، ستكون أسرع سيارة تم تطويرها على الإطلاق، فعندما تم الإعلان عنها فى نوفمبر من العام الماضى، أوضح موسك إن الطراز الأساسى سينطلق من 0-60 ميل فى الساعة (0-96.5 كيلومتر / الساعة) فى 1.9 ثانية.

وقال موسك: "ستكون هذه المرة الأولى التى تنطلق فيها أى سيارة فى ثانيتين من صفر الى 60، وستصل خلال 4.2 ثانية إلى سرعة 100 ميل فى الساعة".

وتعد السيارة الرياضية هى نسخة محدثة من سيارة Roadster لعام 2005، وهى أول سيارة تقوم شركة السيارات الكهربائية بتطويرها على الإطلاق.

ومن شأن ذلك أن يجعلها أسرع سيارة كهربائية تباع على الإطلاق للجمهور، متفوقة بذلك على سيارة Hyper Hybrid المصنوعة بالكامل من قبل الشركة الصينية NIO EP9، والتى تبلغ سرعتها القصوى 194 ميل فى الساعة (310 كيلومتر فى الساعة).