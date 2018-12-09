شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. لسان ذكى لاكتشاف حساسية الطعام وخدمة صوتية من جوجل للأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن اليوم من متابعة كل الأخبار والقضايا التى طرأت على مجال التكنولوجيا، ولم تجد الوقت الكافى لمعرفة ما يدور فى عالم التكنولوجيا المتجدد يوميًا، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى معرفة كل ما فاتك فى دقائق معدودة، إذ يضم أهم على مدار اليوم جوجل تتعاون مع المؤسسات الإخبارية لإدخال خدمة إخبارية صوتية توقعات بانخفاض مبيعات هواتف آيفون خلال العام المقبل الصين تنشئ لجنة لأخلاقيات الألعاب على الإنترنت وجهك جواز سفرك.. خطوط الطيران الأمريكية تستعين بكاميرات لتحديد الهوية علماء يطورون "لسان ذكى" لاكتشاف مسببات الحساسية فى الأطعمة باحثون يطورون تطبيقا جديدا لاكتشاف فقر الدم عبر صورة الأظافر فيديو تفاعلى 360 درجة يستعرض الأضرار المدمرة لحرائق الغابات فى كاليفورنيا دراسة أسترالية: التغير المناخى يؤثر على طريقة سباحة أسماك القرش

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