علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. لسان ذكى لاكتشاف حساسية الطعام وخدمة صوتية من جوجل للأخبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن اليوم من متابعة كل الأخبار والقضايا التى طرأت على مجال التكنولوجيا، ولم تجد الوقت الكافى لمعرفة ما يدور فى عالم التكنولوجيا المتجدد يوميًا، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى معرفة كل ما فاتك فى دقائق معدودة، إذ يضم أهم على مدار اليوم 

 

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