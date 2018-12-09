تكنولوجيا: هواوي قد تواجه قرار حظر تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير نشر مؤخراً على أن هواوي قد تواجه نفس مصير ZTE في حظر تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، حيث تستمر التحقيقات مع العملاق الصيني التي بدأت منذ عام 2016، نتيجة لتجاهل الشركة العقوبات الأمريكية التي فرضت على بيع المنتجات في بعض الدول.

لم يمضي الكثير من الوقت على قرار الولايات الأمريكية بحظر تصدير منتجات ZTE في الولايات المتحدة لمخالفة الشركة الصينية بعض العقوبات، واليوم تواجه هواوي أيضاً خطر الخروج من سوق الولايات المتحدة.

وقد كانت الولايات المتحدة قد بدأت تحقيقاتها مع العملاق الصيني في عام 2016 بعد مخالفة هواوي قرار فرض عقوبات على المبيعات في دول محددة، حيث تم إحتجاز ابنة مؤسس هواوي Meng Wanzhou بالفعل في كندا، مع توقعات أن يتم تسليمها في النهاية إلى الحكومة الأمريكية.

ويشير التقرير إلى أن Meng تواجه تحقيقات الآن نتيجة لإتمام بعض الصفقات مع إيران عن طريق النظام المصرفي العالمي، مما قد يؤدي في النهاية إلى حظر تصدير منتجات هواوي في الولايات المتحدة نتيجة لمخالفة هواوي قرار العقوبات المفروضه على إيران.

يذكر أن الحكومة الأمريكية قد بدأت بالفعل في وقت سابق من هذا العام، في تحذير شركات المحمول من إستخدام منتجات هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس، وهو ما أدى إلى توقف خطط العملاق الصيني المستقبلية لتطوير شبكات الجيل الخامس مع AT&T وVerizon في الولايات المتحدة.

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