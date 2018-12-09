تكنولوجيا: شحنات الأجهزة القابلة للارتداء تصل إلى 32 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لمؤسسة IDC، فإن الشحنات العالمية للأجهزة القابلة للارتداء قد بلغت 32 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2018 بزيادة %21.7 عن العام السابق. فقد قامت المنتجات الجديدة مثل Fitbit و Garmin وهواوي بمساعدة الفئة الأساسية للأجهزة القابلة للارتداء على العودة إلى النمو خلال هذا الربع. وكان العامل الآخر هو الطلب المتزايد في أسواق مثل آسيا التي تمثل أكثر من نصف جميع الشحنات، حيث نمت بنسبة 21.4٪ مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة التي تعتبر ثاني أكبر سوق انخفاضها السنوي بنسبة %0.4، حيث انتقلت من سوق مدفوع من قبل المستخدمين الجدد إلى سوق يعتمد على الأجهزة البديلة والترقيات. كما تطورت فئة الساعات الذكية خلال هذا الربع من العام، حيث استمرت أبل و Fitbit في التركيز على سوق الرعاية الصحية.

ولقد احتفظت شركة شاومي بالمركز الأول خلال الربع بفضل نجاح Mi Band 3 وتوسعها الكبير خارج الصين. وعلى الرغم من أن شحنات شاومي في الصين كانت عادةً تمثل ما يزيد عن %80، إلا أن هذه النسبة قد انخفضت إلى %61 في الوقت الذي كانت تعمل فيه الشركة على زيادة جهودها في الأسواق الأخرى مثل الهند وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتمكنت شركة أبل من الاستحواذ على المركز الثاني بفضل الجيل الرابع من ساعتها الذكية والتي تمت الموافقة عليها للاستخدام الطبي. فقد أحضرت الشركة تصميم واحجام جديدة بالإضافة إلى أحدث إصدار من نظام Watch OS، وكانت هذه التغييرات مرحب بها. وبلغت نسبة الجيل الرابع من ساعة أبل أقل من %20 من جميع شحنات ساعات أبل، وكان انخفاض سعر الجيل الثالث من ساعة أبل يمثل غالبية شحنات أبل خلال هذا الربع.

أما عن أحدث أجهزة Fitbit، بما في ذلك Versa و Charge 3 و Ace، فقد ساعدت هذه الأجهزة الشركة على إبطاء انخفاضها مقارنة بالأرباع السابقة. فقد سمح نجاح جهاز Versa للشركة لتصبح ثاني أكبر بائع ساعات ذكية مرة اخري.

كما تفوقت شركة هواوي على سامسونج للاحتفاظ بالمركز الرابع، وذلك بفضل أحدث مجموعة من أساور TalkBand B5 التي حافظت على نهجها الفريد المتمثل في الجمع بين سماعة أذن تعمل بتقنية البلوتوث وجهاز تتبع لياقة بدنية. وفي الوقت نفسه، قدمت العلامة التجارية الفرعية Honor مجموعة جديدة من سماعات الأذن التي تتعقب معدل ضربات القلب أثناء التدريبات.

وأخيرًا، فقد حصلت سامسونج على المركز الخامس في هذا الربع. حيث أطلقت الشركة جيل جديد من ساعاتها الذكية؛ وهي ساعة جالكسي الذكية. ولكن اعتمدت الشركة بشكل كبير على جهاز Gear S3 و Gear Fit لدفع شحناتها، كما أن الأجهزة القابلة للارتداء المتصلة بها قد سجلت نموًا متسلسلاً مستمرًا.

المصدر