شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو تفاعلى 360 درجة يستعرض الأضرار المدمرة لحرائق الغابات فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديو بزاوية 360 درجة تفاصيل مروعة عن الأضرار المدمرة التى خلفتها حرائق الغابات فى كاليفورنيا، إذ تم تصوير الفيديو بواسطة ستيف كوبر، المسئول التنفيذى السابق بشركة Lytro للكاميرا بزاوية 360 درجة، يومى 13 و14 نوفمبر - بعد أيام قليلة من شروع حرائق الغابات فى كاليفورنيا الشمالية يوم 8 نوفمبر.



تصوير حرائق الغابات

دمرت مدينة "براديس" بالكامل فى الشهر الماضى، مما أسفر عن مقتل 85 شخصًا وتجريف 14000 منزل فى هذه العملية، ليصبح أكثر حرائق الغابات فتكًا وأكثرها تدميراً فى تاريخ كاليفورنيا.

بعد أكثر من أسبوعين، عاد سكان "براديس" أخيرا إلى منازلهم هذا الأسبوع، فى حين أن ما يقرب من 200 شخص ما زالوا مفقودين.

ويصور الفيديو، الذى يحمل عنوان "ما بعد الحادث"، الحطام الهائل والسيارات المنصهرة وقذائف المنازل السابقة التى تسكن البلدة المهجورة، إذ سافر كوبر فى جميع أنحاء المدينة فى سيارات الدفع الرباعى الخاصة به وقام بتصوير الفيديو باستخدام كاميرا Insta360 Pro على رأس جهاز تصوير 360، والنتيجة هى تصوير فيديو مدته سبع دقائق تم تصويره بدقة 8K يظهر ما تبقى فى أعقاب الحرائق.



حرائق الغابات

وعندما استكشف كوبر البلدة، كان الكثير من الدمار لا يزال طازجًا، حيث لا يزال الدخان كثيفًا والرؤية عند حوالى نصف ميل أو نحو ذلك، وقاد كوبر سيارته عبر الطرق المبطنة بالأشجار وفى الأحياء المهجورة فى "براديس"، والتى تظهر بشكل مأساوى كمنطقة قاحلة، مليئة بالهياكل المعدنية المدمرة التى تبرز من بين الأنقاض والسيارات المهجورة والأشجار المتفحمة.



غايات كاليفورنيا

وقال كوبر: "يمكنك أن ترى عبر أحياء متعددة فى كل اتجاه، فكان هناك رؤية غير متقطعة كانت مستحيلة قبل الحريق، لكن ما كان تقشعر له الأبدان هو رؤية خزائن ضخمة من الصلب المسيل للدموع التى كانت ترهل كما لو كانت مصنوعة من الشمع وخرجت فى الشمس، لقد كان هادئا تماما".