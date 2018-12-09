تكنولوجيا: تطبيق يوتيوب يحصل على ميزة التشغيل التلقائي على الصفحة الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد كانت ميزة التشغيل التلقائي متوفرة حصريًا لمشتركي YouTube Premium خلال الأشهر الستة الماضية. والآن، وفقًا لمقطع فيديو تم نشره، فإن هذه الوظيفة ستصل إلى جميع المستخدمين على تطبيق يوتيوب على أندرويد و iOS لمساعدة المستخدمين في تحديد ما يريدون مشاهدته.

ويبدو أن ذلك سيحدث خلال الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن توقيت الإطلاق قد يتغير من منطقة إلى أخرى ومن الهاتف إلى الهاتف.

وبمجرد حدوث ذلك، ستلاحظ على الفور تغييرًا كبيرًا في الصفحة الرئيسية لتطبيق يوتيوب، حيث سيتم تشغيل مقاطع الفيديو بدون صوت أثناء التمرير، ومن ثم ستتمكن من تحديد ما تريد مشاهدته.

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