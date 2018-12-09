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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون تطبيقا جديدا لاكتشاف فقر الدم عبر صورة الأظافر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من جامعة Emory University الأمريكية، تطبيق هاتف ذكى يعمل على منصتى أندرويد وiOS، قادر على التعرف على إصابة أى شخص بفقر الدم من خلال التقاط صورة واحدة فقط لأظافره، إذ يعد "فقر الدم" واحد من أكثر أمراض الدم شيوعا فى العالم، ويؤثر على أكثر من 2 مليار شخص.
ووفقا لما نشره الموقع الرسمى للجامعة، فكشف الباحثون القائمون على التطبيق أن يبسط ويسهل الأمر على المرضى الذين احتاجوا فى السابق لاختبار دموى لتحديد مستويات الهيموجلوبين عن طريق أخذ عينة من الدم ثم تحليلها، إذ أصبحت العملية تتم بسهولة بمجرد التقاط صورة للأظافر لتحليل الألوان والبيانات الوصفية التى تكشف وجود المرض.
وقد تم استخدام التطبيق بشكل تجريبى لمدة 4 أسابيع على أكثر من 337 شخصا، يعانون من مجموعة من أمراض الدم، وأفاد الباحثون بأن التطبيق تفوق على أداء الأطباء فى تقييم مستويات الهيموجلوبين من الفحص البدنى، فيما قال الباحثون، إنه على الرغم من أنها ليست بجودة اختبار الدم التقليدى، ولكنها بجودة، أو حتى أفضل من عدد من أدوات التشخيص المعتمدة من قبل هيئة الغذاء والأدوية الأمريكية فى السوق.
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون تطبيقا جديدا لاكتشاف فقر الدم عبر صورة الأظافر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .