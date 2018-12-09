شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون تطبيقا جديدا لاكتشاف فقر الدم عبر صورة الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من جامعة Emory University الأمريكية، تطبيق هاتف ذكى يعمل على منصتى أندرويد وiOS، قادر على التعرف على إصابة أى شخص بفقر الدم من خلال التقاط صورة واحدة فقط لأظافره، إذ يعد "فقر الدم" واحد من أكثر أمراض الدم شيوعا فى العالم، ويؤثر على أكثر من 2 مليار شخص.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمى للجامعة، فكشف الباحثون القائمون على التطبيق أن يبسط ويسهل الأمر على المرضى الذين احتاجوا فى السابق لاختبار دموى لتحديد مستويات الهيموجلوبين عن طريق أخذ عينة من الدم ثم تحليلها، إذ أصبحت العملية تتم بسهولة بمجرد التقاط صورة للأظافر لتحليل الألوان والبيانات الوصفية التى تكشف وجود المرض.

وقد تم استخدام التطبيق بشكل تجريبى لمدة 4 أسابيع على أكثر من 337 شخصا، يعانون من مجموعة من أمراض الدم، وأفاد الباحثون بأن التطبيق تفوق على أداء الأطباء فى تقييم مستويات الهيموجلوبين من الفحص البدنى، فيما قال الباحثون، إنه على الرغم من أنها ليست بجودة اختبار الدم التقليدى، ولكنها بجودة، أو حتى أفضل من عدد من أدوات التشخيص المعتمدة من قبل هيئة الغذاء والأدوية الأمريكية فى السوق.