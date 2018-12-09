شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون "لسان ذكى" لاكتشاف مسببات الحساسية فى الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مجموعة من العلماء الأستراليون ما يمكن وصفه بـ "لسان إلكترونى ذكى"، والذى يمكنه الكشف عن المواد المسببة للحساسية فى الطعام فى الوقت الحقيقى تقريبًا، وهو ما يعتبر إنجاز كبير فيما يتعلق بالأمن الحيوى وصحة الإنسان.

ووفقا لما نشره موقع cnet الأمريكى، تم تطوير هذا الجهاز من قبل مؤسسة الأبحاث العلمية الأسترالية CSIRO، إذ يعتمد على أجهزة استشعار بيولوجية، وذلك للكشف عن وجود اللاكتوز فى عينات الحليب، بالإضافة إلى الحليب الفاسد، لكن فى نفس الوقت فإن هذا الجهاز الجديد لا يشبه اللسان بالشكل المعروف، ولكنه جهاز فى حجم علبة المناديل الورقية يتم توصيله بجهاز لاب توب.

ويمكن للجهاز اكتشاف وجود المواد المسببة للحساسية فى الوقت الحقيقى، فيما قال الدكتور "Stephen Trowell” الباحث السابق فى CSIRO والمؤسس لشركة PPB Technology التى رخصت تقنية اللسان الإلكترونى، إن الطرق التشخيصية الحالية للاكتوز باهظة الثمن ويمكن أن يستغرق الأمر أسبوعًا للحصول على النتائج، مضيفا أنه من خلال استخدام جهاز استشعار حيوى خاص للاكتوز، توفر تقنية اللسان الإلكترونى قياسات دقيقة وقريبة فى أى مكان من خط الإنتاج.

وقد شاركت CSIRO مع شركة PPB Technology لإيجاد استخدامات جديدة للتقنية وللكشف عن مسببات الحساسية الأخرى، فيما قالت كبيرة الباحثين فى CSIRO الدكتورة أليشا أندرسون: "الطريقة الفريدة التى طورنل بها التقنية تعنى أنه يمكننا تطوير أجهزة استشعار تكتشف مجموعة واسعة من المواد بما فى ذلك السموم والمواد المثيرة للحساسية والإنزيمات".