شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وجهك جواز سفرك.. خطوط الطيران الأمريكية تستعين بكاميرات لتحديد الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت خطوط الطيران الأمريكية إلى قائمة متزايدة من الشركات التي بدأت في تقديم ميزة التعرف على الوجوه كوسيلة لتحديد الهوية، إذ ستسمح أكبر شركة طيران فى العالم الآن لبعض المسافرين بكل بساطة بمسح وجوههم على متن رحلاتهم فى مطار لوس أنجلوس الدولى.

وأطلقت خطوط الطيران الأمريكية كاميرات التعرف على الوجه كجزء من اختبار لمدة 90 يومًا للتعرف على الأشخاص قبل أن يستقلوا رحلاتهم من مبنى الركاب رقم 4 فى مطار لوس أنجلوس.



ميزة التعرف علي الوجه

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعد هذا البرنامج التجريبى، الذى أطلق يوم الأربعاء، نتيجة شراكة مع شركة الأمن الرقمى Gemalto.

تعمل هذه التقنية من خلال مطابقة فحص الوجه للمستخدمين بناء على قاعدة بيانات أنشأتها وزارة الأمن الداخلى، ثم يتم حذف الصور من قاعدة بيانات نظام التعرف على الوجه بعد أن تتم مطابقتها، وفقًا لشركة Fast Company الأمنية.

مع ذلك، فإن نظام التعرف على الوجه التابع خطوط الطيران الأمريكية اختيارى، إذ يمكن لمن لديهم مخاوف تتعلق بالخصوصية، الاستمرار في الصعود إلى المطار والانتقال عبر المطار باستخدام طرق التحقق القياسية، مثل جوازات السفر، كما سيستمر موظفو المطار فى التحقق من جوازات السفر ووسائل تحديد الهوية الأخرى.