شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنشئ لجنة لأخلاقيات الألعاب على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصين عن وجود لجنة لأخلاقيات ألعاب الإنترنت، والتى ستقوم بتفحص الألعاب للتأكد من أنها "صحية ومفيدة" وتعالج "الاهتمامات الاجتماعية" من بين قضايا أخرى، وبعبارة أخرى، ستقوم اللجنة بمعالجة بعض المشاكل التى تتسبب بها الألعاب وعلى رأسها الإدمان والجنس والعنف وقصر النظر.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، استعرضت اللجنة بالفعل 20 لعبة، رفضت تسعة منها بشكل مباشر وتطالب بالتغييرات على 11 لعبة أخرى، لكن لم تذكر أسماء هذه الألعاب أو أسباب الاعتراض المحددة.
ولن ترفع الصين تعليق الموافقات على الألعاب حتى فبراير، إذ تزعم صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن الحكومة تنشئ نظام ترخيص، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت، لكن من المرجح أن تزيد الأخلاقيات من تعقيد الأمور، إذ كان المطورون ينتظرون بالفعل شهورًا للحصول على الموافقات قبل التجميد، إذ سيكون لديهم هيئة رقابة أخرى من المحتمل أن تملى عليهم محتوى ألعابهم.
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