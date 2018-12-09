تكنولوجيا: صور تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف Galaxy S10 بلس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - التصميم المتوقع لأكبر إصدارات سامسونج من الهواتف المميزة Galaxy S10 بلس، يظهر في صور جديدة نشرت مؤخراً على شبكة الإنترنت.

مازالت شركة سامسونج تجذب إليها الأنظار في ترقب للإصدارات المميزة القادمة من هواتف Galaxy S10، وبعد رصد صور لحافظة هاتف Galaxy S10 Lite التي تكشف عن تصميم الهاتف منخفض التكلفة من سلسة هواتف Galaxy S10، رصدت مزيد من الصور لهاتف سامسونج الأكبر Galaxy S10 بلس.

ويظهر هاتف Galaxy S10 بلس في الصور الجديدة بالتصميم المتوقع للكاميرة الأمامية المزدوجة المدمجة في الشاشة، وهي صورة لنموذج من الهاتف وضعت عبر إحدى الشركات المصنعة لحافظات هواتف Galaxy S10.

كما تشير التسريبات أن هذا الإصدار يقدم من العملاق الكوري مع كاميرة أمامية مزدوجة وفلاش LED إلى جانب تقنية مسح بيومتري في الإعدادات المدمجة في الشاشة.

أيضاً من المقرر أن يأتي تصميم هاتف Galaxy S10 بلس في الجانب الأيسر بزر التحكم في مستوى الصوتيات، إلى جانب زر مخصص لمساعد Bixby، بينما يأتي في الجانب الأيمن بزر التشغيل.

جدير بالذكر أن الصور التي يشار إلى أنها تعود لهاتف Galaxy S10 بلس تحاكي بشكل كبير نموذج لأحد هواتف سامسونج التي تم عرضها في تجربة تقنية 5G في الهواتف الذكية، حيث أشير في وقت سابق أنه التجربة الأولى لتصميم سامسونج القادم في الكاميرة المدمجة في الشاشة.

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