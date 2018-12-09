شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل الخامس يدخل عالم السيارات: كيف تجعل شراكة جديدة مع “إريكسون” سيارات “فولفو” متصلة سحابيًا حول العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت شركتا إريكسون و فولفو للسيارات صفقة عالمية تمتد لخمس سنوات قادمة لتنفيذ بنية اتصالات لاسلكية تخدم سيارات تلك الأخيرة حول العالم تبني الصفقة على منصة سحابة السيارات المتصلة Connected Vehicle Cloud والتي تعد أحد منتجات إريكسون وتمثل امتدادا لتعاون سابق في مجال الاتصالات بين الطرفين منذ عام من المعروف أن تطبيقات استخدام تقنيات التدوينة الجيل الخامس يدخل عالم السيارات كيف تجعل شراكة جديدة مع إريكسون سيارات

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