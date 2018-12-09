شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توفر ميزة "الردود الذكية" على تطبيق Hangouts Chat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد، أن شركة جوجل بدأت فى نقل بعض مميزات تطبيق Duo المتعلقة بالردود الذكية إلى تطبيق Hangouts Chat، حيث تم رصد التغيير الجديد عبر G Suite Blog مؤخراً.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فبعد انتشار الكثير من التسريبات حول خطط جوجل لغلق تطبيق Hangouts وتحويل المستخدمين إلى تطبيقات Hangouts Meet الذى يدعم محادثات الفيديو وHangouts Chat الذى يدعم المحادثات النصية، بدأت عملاق البحث بالفعل فى تطوير تطبيق Hangouts Chat.

فيما يأتى تحديث Hangouts Chat بميزة مقترحات الردود الذكية وفقاً لما نشر من جوجل على مدونة G Suite، حيث تعمل هذه الميزة بتقنية الذكاء الاصطناعى والتعلم من سلوك المستخدم فى الرد غالباً فى المحادثات، حيث تضع 3 من الردود المقترحة للمستخدم فى المحادثات، لتوفير الوقت والجهد.

ومن المقرر إرسال "الرد المقترح" الذى وقع عليه اختيار المستخدم مباشرة عند الضغط عليه، كما سيكون لدى المستخدم اختيار أيضاً بكتابة الرد المفضل بنفسه، لكن يجب ملاحظة أن ميزة المقترحات الذكية للرد فى المحادثات تتوفر فى البداية باللغة الإنجليزية فقط، أيضاً من المقرر أن يتم دفع الميزة الجديدة خلال الأيام القادمة للمستخدمين.