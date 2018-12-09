خدمات تقنية توقفت عن العمل في عام 2018

كما هو الحال كل عام يودع الوسط التقني منتجات وخدمات تقنية قديمة ويستقبل أخرى جديدة، وفي 2018 ودعنا مجموعة من المنتجات والخدمات الشهيرة التي تمتعت لسنوات طويلة بشعبية واسعة، حيث كان الكثير من المستخدمين يعتمدون عليها، ولكن للأسف لن يبقى لها وجود خلال السنوات القادمة.

في مقالنا اليوم سنستعرض أبرز الخدمات التقنية التي توقفت عن العمل في عام 2018:

1- جوجل بلس + Google

أعلنت شركة جوجل في شهر أكتوبر الماضي أنها ستغلق نسخة المستخدم من شبكتها الإجتماعية جوجل بلس + Google وهي الخدمة التي أطلقتها لمنافسة الشبكات الاجتماعية ولكن لم يحالفها النجاح مثل باقي خدمات جوجل.

في البداية بررت جوجل هذا القرار أنه قرار منطقي نظرًا لأن عددًا قليلاً للغاية من الأشخاص يستخدمون هذه الخدمة بشكل فعال، ولكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن هذا الإجراء جاء بعد أن عثرت جوجل في شهر مارس/آذار الماضي على ما أسمته خلل برمجي دام لسنوات ضمن شبكتها الإجتماعية، والذي يمكنه عرض الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات الخاصة لما لا يقل عن 500 ألف مستخدم.

2- ياهو ماسنجر Yahoo Messenger

أعلنت شركة ياهو في 17 يوليو 2018 إغلاق خدمتها للتواصل ياهو مسنجر بعد 20 عاما على إطلاقها، وأوصت ياهو – التي أصبحت مملوكة لشركة فيرايزون للاتصالات – مستخدمي خدمتها بالتحول إلى تطبيق آخر يسمى Squirrel، وقالت إنها “تركز الآن على بناء وتقديم أدوات اتصالات جديدة تلائم احتياجات المستهلكين بشكل أفضل”.

3- خدمة سناب كاش Snapcash للدفع الإلكتروني

أعلنت منصة سناب شات خروجها من أعمال الدفع عبر الهاتف المحمول بإغلاق خدمة سناب كاش Snapcash للدفع الإلكتروني عبر تطبيقها في 30 أغسطس الماضي بعد ما يقرب من 4 سنوات على إطلاقها بالشراكة مع شركة سكوير Square للخدمات المالية لتسهيل عملية إرسال الأموال بين المستخدمين.

4- خدمة اختصار الروابط من جوجل Google URL Shortener

أعلنت شركة جوجل في شهر مارس/آذار الماضي إيقاف خدمة goo.gl لاختصار الروابط – Google URL Shortener – والتي كانت قد أطلقتها عام 2009، لتسهيل عملية مشاركة الروابط الطويلة.

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كما أعلنت أنه سيتم استبدالها بخدمة الروابط الديناميكية أو Firebase Dynamics Links وهي عناوين URL ذكية تتيح لمُستخدميها ليس فقط التوجيه إلى صفحات الويب بل يمكنهم إعادة التوجيه إلى أماكن مُعينة داخل تطبيقات iOS أو أندرويد أو تطبيقات الويب.

5- خدمة Spotify Running

في عام 2015 أطلقت شركة سبوتيفاي خدمة جديدة تم تضمينها في تطبيقها وتُسمى Spotify Running، وكانت تهدف إلى ترشيح المحتوى للمستخدم استنادًا إلى نوع الموسيقى التي يستمع إليها وسجل الاستماع الخاص به، ولكن في شهر فبراير/شباط الماضي أعلنت سبوتيفاي أنها ستتوقف عن دعم Spotify Running بمجرد تحديث تطبيق الهاتف الخاص بها في أبريل الماضي.

6- خدمة Digg Reader للخلاصات الإخبارية

في عام 2013 أعلن موقع ديج Digg المتخصص في عرض أكثر المواضيع تفضيلًا على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت عن طرح خدمة Digg Reader لقراءة خلاصات المواقع RSS التابعة له كبديل Google Reader الأكثر شعبية وقتها والتي تم إغلاقها في عام 2013.

لم يُقدم موقع Digg الكثير من التفسيرات حول إغلاق الخدمة، ولكن التحليلات أشارت إلى أن الخدمة تراجعت وسط صعود مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك.



7- خدمة Mayday Live من أمازون

في عام 2013 أعلن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون عن إضافة خدمة جديدة تُسمي Mayday Live إلى الحواسيب اللوحية كيندل فاير Kindle Fire، وهي خدمة الدعم الفني المباشر للعملاء من خلال شاشة الحواسيب اللوحية، حيث يستمعون لمشكلتك ويساعدونك على حلها، ولكن اعتبارًا من يونيو 2018 تم تأكيد إنهاء هذه الخدمة بعد ما يقرب من خمس سنوات على إطلاقها.

8- خدمة Cloud Gaming السحابية للألعاب

أغلقت شركة GameFly خدمتها السحابية للألعاب Cloud Gaming في أواخر شهر أغسطس الماضي، والتي أطلقتها عام 2015 كخدمة مشابهة لنتفليكس Netflix ولكن لألعاب الفيديو، حيث كانت تعمل على أجهزة التلفزيون الذكية من سامسونج وإل جي LG ، بالإضافة إلى أجهزة Fire TV من أمازون، وتتيح للمستخدمين لعب ألعاب فيديو مختارة دون الحاجة إلى شراء أجهزة باهظة الثمن.

تجدر الإشارة إلى أن قرار الإغلاق جاء بعد أن قامت شركة إلكترونيك آرتس Electronic Arts بشراء أصول تقنية الألعاب السحابية التابعة لشركة GameFly.